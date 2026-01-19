Se disparan casos de sarampión en Jalisco; refuerzan vacunación en el AMG

Con más de mil casos registrados hasta el 18 de enero de 2026, Jalisco se ubica en segundo lugar a nivel nacional en brotes de sarampión. Tan sólo en las primeras dos semanas del año se contabilizan alrededor de 350 contagios activos de la enfermedad, por lo que las autoridades sanitarias reforzarán la vacunación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde se concentra el 80 por ciento de los pacientes, informó el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El funcionario atribuyó el alza en los casos a las festividades decembrinas, que se caracterizan por eventos masivos en lugares cerrados y con poca ventilación; al periodo vacacional, pues se pierde el control que se tenía en las aulas escolares, y a la falta de vacunación. Durante 2024, en México la cobertura de vacunación fue del 65 por ciento, mientras que en Jalisco, en 2025, se aplicaron 700 mil dosis contra el sarampión. La meta, indicó el secretario, es alcanzar un millón y medio de vacunas. Lamentó que el 95 por ciento de la población en la entidad no cuenta con un esquema de vacunación completo.

"En algunos programas estamos transformando a brigadas de vacunación. Por ejemplo, si en este momento sabemos que no tenemos intensidad respecto de dengue, entonces profesionales que están en el área de vectores los estamos reconvirtiendo para el área de vacunación. Número dos: estamos generando brigadas de vacunación con pasantes de servicio social. Número 300: estamos contratando a 100 profesionales para que se dediquen a tareas de vacunación y, en estos momentos, también estamos en comunicación con Sedena, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el ISSTE con el propósito de que ellos traten de hacer lo mismo y de esa manera reforzar todo el plan de vacunación en el estado de Jalisco", comentó.

Tonalá concentra la mayor cantidad de casos de sarampión en el AMG, seguido de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, El Salto y Tlajomulco. Como parte de estas acciones, añadió Pérez Gómez, la Secretaría de Salud también realiza mapas de calor para identificar las colonias donde se presenta mayor incidencia y trabajar con las escuelas y padres de familia para vacunar a los menores. Recomendó que cualquier persona menor de los 50 años acuda a vacunarse en contra de la enfermedad.

En total, en Jalisco se acumulan alrededor de mil 020 casos de sarampión, de los cuales el 96 por ciento no contaba con un esquema de vacunación completo. Para prevenir el contagio es necesario aplicarse dos dosis de la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis. Si se enferma, no existe el riesgo de que derive en hospitalización.

"Tanto en otros países en el mundo, como también en la República mexicana, se disminuyó significativamente la cobertura de vacunación contra sarampión y contra otros patógenos. Por ese motivo nos falta todavía mucho trabajo por recorrer, mucho trabajo por realizar. Nosotros necesitamos aplicar en menos de tres meses un millón y medio de vacunas adicionales […]. El número de brigadas de vacunación lo estamos incrementando posiblemente a dos mil brigadas, cuando previamente estábamos trabajando con 500 brigadas. Es decir, triplicando prácticamente nuestra capacidad de vacunación", anotó Pérez Gómez.

Influenza registra ligera alza; no hay casos nuevos de COVID-19 en Jalisco

Por otro lado, en cuanto a la influenza, durante la primera semana epidemiológica del 2026 se registran 22 casos nuevos, sin ninguna defunción. Durante la temporada estacional suman 53 contagios. "Hemos aplicado un millón 800 mil vacunas de influenza y nuestra meta de vacunación son dos millones 400 mil. Llevamos en este momento un buen ritmo de vacunación, pero de igual manera ojalá podamos completarlo durante este mes de enero".

En tanto, en la entidad no se registran nuevos casos de COVID-19 en lo que va del año, mientras que suman 72 contagios de Enfermedades Tipo Influenza (ETI) y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), según datos del Informe semanal de situación epidemiológica elaborado por la Secretaría de Salud federal.

