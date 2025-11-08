Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 8 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 8 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 14 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

