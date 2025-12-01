Cuestionan a SEMADET por verificación y saneamiento de Río Santiago

Diputados locales cuestionaron a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, por el programa de verificación vehicular y el saneamiento del Río Santiago durante la glosa del primer informe de gobierno.

El legislador Leonardo Almaguer, criticó que la verificación no ha dejado los resultados esperados, al señalar que menos del 20% de los vehículos acuden a este trámite.

"Si la verificación vehicular es presentada como pilar de la estrategia de calidad del aire, ¿cómo explica que solo el 18% del parque vehicular haya verificado? Incluso con obligatoriedad, amenazas de multas y operativos coercitivos, la verificación no está generando resultados ambientales medibles y el propio gobierno reconoce que apenas un porcentaje mínimo de vehículos ha verificado".

En respuesta, la secretaria Paola Bauche respondió que requieren que la verificación sea hecha por todos los vehículos para mejorar la calidad del aire, aunque aseguró que, para ver resultados, necesitan al menos el 60% del padrón vehicular verificado.

"Para tener un impacto positivo en la calidad del aire, lo que nos dicen los modelos realizados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) es que necesitamos un mínimo del 60% de parque vehicular aprobado".

De acuerdo con la Semadet, en lo que va del año se han acumulado un total de un millón 4 mil 130 verificaciones.

TAMBIÉN LEE: Entregan Llaves de la Ciudad de Guadalajara a alcalde de Barcelona

Y sobre el tema del saneamiento del Río Santiago, la secretaria estatal aseguró que priorizan la intervención del humedal de El Ahogado.

"Se decidió trabajar en la cuenca de El Ahogado por la fragilidad ambiental. La deuda social que se tiene con las personas que viven ahí es a través de este plan. Lo que se va a hacer es restaurar los humedales que se tienen ahí. ¿Qué sanciones están poniendo? Estamos trabajando con la Conagua y la Profepa para que se pongan las sanciones correspondientes".

La funcionaria mencionó que aún no hay medidas de reparación para habitantes afectados por la contaminación y la estrategia de saneamiento incluye la medición de la calidad del aire en el municipio de Juanacatlán.

YC