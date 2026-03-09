Hablar de tamales conlleva, también, a pensar en la tradición gastronómica de cada estado. Tal es el caso de los tamales oaxaqueños de Oaxaca, o las guajolotas en la Ciudad de México. Ahora, cuando hablamos de tamales tapatíos —típicos de Guadalajara y otras zonas jaliscienses—, uno de los primeros que pueden venirse a la mente son los de acelga, un platillo típico del pueblito mágico de Tapalpa.

Según el blog México Desconocido, este tamal se rellena de acelga y quesito; a la hora de servirse se baña en una salsa verde con crema y queso fresco. Claramente, el que un tamal sea saludable o no, depende de sus ingredientes, su tamaño y la frecuencia con que se consumen. A partir de la base de datos a la que puede acceder la inteligencia artificial (IA), esta señaló los aspectos nutritivos y poco saludables que tiene un tamal.

Cabe recordar que el maíz, la base del tamal, se produce en todo México. Sin embargo, los tres principales estados productores son, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de febrero de 2021:

Sinaloa más de 6 millones 40 mil toneladas

Jalisco más de 3 millones 818 mil toneladas

Michoacán casi 2 millones de toneladas

¿Qué es lo más saludable que puede aportarte un tamal?

Base de maíz (masa nixtamalizada)

La masa se hace con maíz nixtamalizado, lo cual mejora la disponibilidad de nutrientes como calcio y algunos aminoácidos. Además aporta carbohidratos complejos, un poquito de fibra, y minerales como calcio y magnesio. Cocción al vapor

A diferencia de alimentos fritos, los tamales se cocinan al vapor, lo que evita aceites adicionales durante la cocción. Proteína del relleno

Dependiendo del relleno (pollo, cerdo, frijoles o queso), pueden aportar proteína que ayuda a la saciedad y al mantenimiento muscular. Ingredientes tradicionales

Muchos tamales caseros usan ingredientes relativamente simples: masa, carne, chile, tomate o hojas de maíz.

Ahora, hablemos de lo menos saludable

Alta densidad calórica

La masa suele llevar manteca de cerdo, lo que aumenta bastante las calorías. Tan solo un tamal típico puede tener aproximadamente:

250–400 kcal por pieza

Bastante grasa saturada si se usa mucha manteca.

Carbohidratos altos, sodio y muchas porciones

La masa es principalmente carbohidrato. Comer varios tamales puede elevar bastante el consumo calórico y glucémico. Además, en la práctica, pocas personas comen solo uno. Un desayuno de 2–3 tamales + atole puede superar fácilmente 800–1000 kcal. Los rellenos y salsas pueden tener bastante sal.

Con información de la IA y SUN

