Con 115 casos de sarampión Jalisco se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional por debajo de Chihuahua que registra cuatro mil 406 casos confirmados según el reporte de este miércoles de la Secretaría de Salud. La mayoría de los casos se registran en Arandas, aunque también ya se confirmaron casos en Tlaquepaque.

Además de los 115 casos la Secretaría de Salud Jalisco analiza 17 casos probables por lo que la cifra podría incrementarse en las próximas horas. Por este motivo el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, implementó acciones de saneamiento en las instalaciones de una escuela privada, tras el registro de casos de sarampión en el plantel educativo.

El director de Protección Civil y Bomberos, comandante Luis Enrique Mederos Flores, informó que, por instrucción de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, se reforzaron las medidas sanitarias en el entorno escolar, donde asisten aproximadamente mil 800 estudiantes.

"El saneamiento se llevó a cabo en la zona de primaria, que cuenta con tres niveles, además de intervenir las áreas de secundaria y preparatoria, con el fin de dejar los espacios debidamente desinfectados", explicó Mederos Flores.

SECREARÍA DE SALUD MÉXICO

Detalló que, aunque actualmente no hay presencia de alumnos, se realizó la sanitización de aulas, baños, áreas comunes y zonas recreativas, con el objetivo de romper la cadena de transmisión y garantizar un entorno seguro para el regreso a clases.

El Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque aseguró que refuerza los protocolos de vacunación con módulos instalados en Presidencia municipal, oficinas federales en la Expo Ganadera y con ello reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad para proteger la salud de la población.

Conoce el informe completo: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1031185/INFORME_DIARIO_22_10_25.pdf

