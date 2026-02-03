Con mil 113 casos acumulados hasta el 3 de febrero, el Estado se ubica en la primera posición a nivel nacional en contagios de sarampión, de acuerdo con datos de la Secretaria de Salud federal.

Desde el inicio del brote en agosto pasado, en la entidad se registran dos defunciones a causa de la enfermedad, considerada una de las más contagiosas en el mundo.

A la fecha, 22 planteles educativos presentan casos de sarampión entre su alumnado. Estos se ubican en Tlaquepaque -donde tres escuelas cerraron por completo-, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tala, Atotonilco y Tomatlán, donde se imparten clases virtuales en 20 salones.

El secretario de salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalló que del total de casos, alrededor de 400 se encuentran activos, es decir, que fueron diagnosticados en los últimos 15 días y que pueden ser objeto de contagio. También se registran 28 pacientes hospitalizados derivado de complicaciones de la enfermedad.

La mayoría de los casos se concentran en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años, por lo que autoridades de Salud del Estado han exhortado en reiteradas ocasiones a la población verificar su cartilla de vacunación y, en caso de no contar con las dos dosis contra el sarampión, acudir a los módulos a aplicárselas.

Ya se han aplicado más de un millón de vacunas en la entidad , sin embargo, la meta es alcanzar dos millones de inoculaciones entre 2025 y los primeros dos meses de 2026.

Durante febrero se estima aplicar hasta 350 mil vacunas semanalmente, pues la tendencia de contagios continúa al alza , indicó Pérez Gómez.

