Detienen a presunto responsable de quema de vehículos en Guadalajara Agentes de la Fiscalía de Jalisco detuvieron esta tarde a Medardo 'N', persona en aparente situación de calle, señalado de haber incendiado al menos seis vehículos durante la madrugada del pasado 1 de febrero en la colonia Moderna, en Guadalajara, además de que también estaría relacionado con otros incendios registrados en la ciudad.

Tras entrevistarse con las víctimas y testigos, se implementaron operativos de búsqueda para dar con la captura del presunto responsable, indicó la dependencia.

Como parte de estas labores, en el cruce de las avenidas Agustín Yáñez y Chapultepec, agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios detectaron a un hombre de 48 años que cumplía con las características proporcionadas.

El sujeto se tornó agresivo y amenazó verbalmente a los policías de investigación, pero tras realizar la inspección se le aseguró un envase de plástico que contenía gasolina, así como distintas dosis de droga.

Medardo fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, donde continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar su situación legal.

Además de los seis vehículos incendiados en la colonia Moderna, el mismo día, alrededor de las 08:00 horas, en la colonia Ferrocarril al menos otros nueve automóviles dentro de un lote también se prendieron en llamas.

Bomberos de Guadalajara forzaron su entrada al terreno, de aproximadamente 400 metros cuadrados, para sofocar el incendio antes de que se propagara a casas y fincas aledañ as. Al momento se desconoce si este hecho está relacionado con la quema intencional previa; no se reportaron personas lesionadas en ninguno de los siniestros.

