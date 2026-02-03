Calendario Tesomóvil: Ubica dónde pagar el predial del 4 al 7 de febrero

El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil , una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras.

Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales.

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales.

Calendario del Tesomóvil

El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 4 al 7 de febrero:

Miércoles 4 a Viernes 6

Horario: 09:00 a 15:30 horas

Lugar: Mercado de Santa Teresita

Dirección: Calle Andrés Terán 523, Santa Teresita, 44200 Guadalajara, Jalisco.

Sábado 7

Horario: 09:00 a 13:30 horas

Lugar: Plazoleta Templo de Talpita

Dirección: Calle Sebastian Allende 916, Talpita, 44710 Guadalajara, Jalisco.

