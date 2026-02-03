Martes, 03 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calendario Tesomóvil: Ubica dónde pagar el predial del 4 al 7 de febrero

Con esta red de servicios, el Gobierno de Guadalajara busca facilitar el cumplimiento tributario y garantizar mayor comodidad a los contribuyentes

Por: Elsy Angélica Elizondo

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales. EL INFORMADOR / ARCHIVO / GOBIERNO DE GUADALAJARA

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales. EL INFORMADOR / ARCHIVO / GOBIERNO DE GUADALAJARA

El Gobierno de Guadalajara mantiene activo durante el Programa Tesomóvil, una unidad itinerante que acerca el servicio de pago del predial 2026 a distintas colonias del municipio, con el propósito de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a las oficinas recaudadoras.

LEE: Módulos de vacunación contra el sarampión, ubica el más cercano a tu domicilio

Esta estrategia, que se realiza desde hace varios años, ha demostrado ser una alternativa práctica y cercana para los contribuyentes, al instalarse en espacios públicos de alta afluencia como parques, mercados y centros barriales. 

Además de simplificar el trámite, busca fortalecer la recaudación oportuna destinada al mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

Calendario del Tesomóvil 

El Tesomóvil seguirá un recorrido itinerante y este es el calendario del 4 al 7 de febrero:

Miércoles 4 a Viernes 6

  • Horario: 09:00 a 15:30 horas
  • Lugar: Mercado de Santa Teresita
  • Dirección: Calle Andrés Terán 523, Santa Teresita, 44200 Guadalajara, Jalisco.

Sábado 7 

  • Horario: 09:00 a 13:30 horas
  • Lugar: Plazoleta Templo de Talpita 
  • Dirección: Calle Sebastian Allende 916, Talpita, 44710 Guadalajara, Jalisco.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones