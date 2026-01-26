Tras el aumento de casos de sarampión a nivel nacional, el Gobierno de Zapopan implementó distintos puntos de vacunación dentro del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio tan esencial.

Entre los criterios principales para saber si eres candidato a vacunarte están, tener más de 49 años y no estar embarazada.

Módulos de vacunación contra el sarampión en Zapopan

▸Hospitalito

▸Cruz Verde Villa de Guadalupe

▸Cruz Verde Norte

▸Cruz Verde Sur

▸Hospital General de Occidente

1-San Cristóbal

▸Centro de Salud San Cristóbal de la Barranca

2-Martinica

▸ Centro de Salud La Martinica

▸ Centro de Salud Balcones de La Cantera

▸ Centro de Salud Lomas de Tabachines

▸ Centro de Salud Nuevo Vergel

3- Arroyo Hondo

▸ Centro de Salud Arroyo Hondo

▸ Centro de Salud Mesa Colorada

▸ Centro de Salud Mesa de Ocotes

▸ Centro de Salud Indígena de Mezquitán

4- Santa Ana Tepetitlán

▸Centro de Salud Santa Ana Tepetitlán

▸Centro de Salud Lomas de la Primavera

▸Centro de Salud Arenales Tapatíos

▸ Centro de Salud Miramar

▸ Centro de Salud El Briseño

5 -Ciudad Granja

▸ Centro de Salud Ciudad Granja

▸ Centro de Salud San Juan de Ocotán

▸ Centro de Salud Paraísos del Colli

▸ Centro de Salud Santa María del Pueblito

6- Nuevo México

▸ Centro de Salud Hogares de Nuevo México

▸ Centro de Salud Nuevo México

▸Centro de Salud Tesistán

▸ Centro de Salud La Magdalena

7- Zapote

▸ Centro de Salud El Zapote

Centro de Salud Los Cajetes Centro de Salud Loma Bonita

▸ Centro de Salud Francisco Sarabia

▸ Centro de Salud El Colli

8 Constitución

▸ Centro de Salud Constitución

▸ Centro de Salud Benito Juárez

▸ Centro de Salud Atemajac

9 Zapopan Centro

▸ Centro de Salud Zapopan Norte I

▸ Centro de Salud Santa Margarita

▸ Centro de Salud Zapopan Norte II

10 Zapopan rural

▸ Centro de Salud Nextipac

▸Centro de Salud San Esteban

▸ Centro de Salud La venta del Astillero

▸ Centro de Salud San Isidro

▸ Centro de Salud La Primavera

La semana pasada la Secretaría de Salud de México llamó a fortalecer las acciones de prevención frente al sarampión y recordó que la vacuna contra esta enfermedad es segura, gratuita y altamente efectiva.

La dependencia destacó que el padecimiento se mantiene bajo vigilancia permanente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación en laboratorio y la identificación de los genotipos en circulación, en apego a los compromisos internacionales en materia de salud pública.

De acuerdo con datos oficiales, desde el año pasado se han confirmado más de 6 mil 800 casos en dos estados del país, mientras que poco más de 2 mil continúan en proceso de análisis.

En este mismo periodo, las autoridades sanitarias aplicaron más de 11.8 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión en todo el país, con énfasis en niñas, niños y población considerada de mayor riesgo.

Ubica tu módulo de vacunación contra el sarampión y acude con tu familia.



Desde el Gobierno de Zapopan y la @saludjalisco contamos con distintos puntos para facilitar el acceso a este servicio esencial.

Criterios para vacunarse:

•Tener menos de 49 años

•No estar embarazada pic.twitter.com/SJoZMmHwpc— Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) January 26, 2026

