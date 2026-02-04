La empresa Dell Technologies, en colaboración con Tecnológico de Monterrey, Computer Aid International, la Fundación Equinix y el Gobierno de Zapopan, presentaron un nuevo Centro Comunitario Solar donde convergen tecnología, conocimiento y comunidad para acilitar el aprendizaje en la era digital y honrar las raíces de la comunidad. Los Centros Comunitarios Solares de Dell Technologies son una iniciativa transformadora que prioriza el acceso equitativo conectando comunidades con pocos recursos con soluciones y herramientas para el desarrollo de capacidades a largo plazo. Hasta la fecha, Dell Technologies ha construido 63 Centros Comunitarios Solares a nivel internacional para empoderar a las comunidades ofreciendo soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades locales. Esta instalación es la cuarta de su tipo en el país, uniéndose a las ya existentes en La Campana-Altamira, Monterrey, Ecatepec y Xalapa. Uno de los principales retos digitales del Estado de Jalisco, donde se encuentra Zapopan, es la falta de habilidades y capacidades digitales. Específicamente, el Centro Comunitario Solar de Dell Technologies proporcionará a los habitantes de esta zona el desarrollo de habilidades y herramientas a través de la formación en beneficio de su comunidad para que sean una parte clave del crecimiento económico de la región y del país. Algunas características de este nuevo centro son: Como socio estratégico de implementación, Computer Aid International lidera el despliegue integral de la infraestructura del Centro Comunitario Solar y coordina la red de colaboradores locales para garantizar el éxito del programa. Localmente, el proyecto se fortalece aún más con las contribuciones de: Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que ofrecerá una variedad de actividades centradas en tecnología e inclusión digital, salud y bienestar, educación y desarrollo, a través experiencias de aprendizaje para todos los miembros de la comunidad; Fundación Equinix, el brazo filantrópico de Equinix Inc., quien contribuye con su experiencia en infraestructura digital para apoyar la conectividad; Gobierno de Zapopan, liderado por el alcalde Juan José Frangie Saade, que proporciona apoyo institucional y facilita la integración con los programas sociales locales. Juan Francisco Aguilar, director General de Dell Technologies México, afirmó: "En Dell Technologies sabemos que la tecnología es un puente hacia el éxito. Con este centro comunitario solar en Zapopan, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a cerrar la brecha digital y generar oportunidades para que las comunidades prosperen en la economía digital." Juan José Frangie Saade, alcalde de Zapopan, indicó: "Este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación y la inclusión social. Queremos que cada ciudadano tenga acceso a herramientas que transformen su futuro." Salvador Villaseñor, coordinador General para el Desarrollo Económico y la Reducción de la Desigualdad de Zapopan, declaró: “Queremos que haya una transformación de las personas. Este nuevo centro comunitario sustentable tiene recursos y características que buscan combatir la desigualdad y reducir la brecha digital mediante una variada oferta de capacitación al mismo tiempo que mitigar el impacto ambiental y contribuir en la reconstrucción del tejido social.” Alejandro Espinosa, gerente de Proyecto y Responsable de Implementación de Computer Aid, destacó: “Nuestra visión en Computer Aid es construir un mundo donde todos tengan acceso a las tecnologías digitales y a las oportunidades que ofrecen. Esta iniciativa de Dell Technologies nos da la oportunidad de trabajar colaborativamente con Tecnológico de Monterrey y Equinix para contribuir a mejorar la vida de las comunidades de todo el mundo proporcionándoles la tecnología que necesitan.” Eduardo Carvalho, director General de LatAm en Equinix, afirmó que "La inclusión digital y la sostenibilidad van de la mano, y este centro comunitario solar encarna ese principio. Este lanzamiento demuestra lo que es posible cuando empresas tecnológicas, instituciones educativas y socios locales se unen en torno a una misión compartida. "A través de la colaboración de la Fundación Equinix con Dell Technologies, Computer Aid International y Tecnológico de Monterrey, no solo estamos llevando la conectividad a una comunidad desatendida, sino que estamos creando un modelo sostenible de inclusión digital que puede transformar vidas y fortalecer las economías locales. Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá este espacio en Zapopan y esperamos expandir este modelo por México y más allá." EE