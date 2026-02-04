EL INFORMADOR/J. Acosta De cara a la celebración del Mundial de Futbol 2026, Jalisco comenzará a desplegar en el espacio público una serie de esculturas monumentales que buscan vincular el arte con uno de los símbolos más reconocibles del torneo: el balón . El proyecto “Esculturas de Balones Mundialistas: El balón rueda hasta Jalisco” reunirá a artistas locales para intervenir piezas de gran formato que serán instaladas en distintos municipios del Estado.

Las esculturas serán elaboradas en fibra de vidrio y cada una contará con un diseño distinto. De acuerdo con los organizadores, las intervenciones buscan reflejar elementos asociados a la identidad cultural de Jalisco, a partir de miradas y lenguajes diversos. Las piezas se distribuirán en puntos de interés de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, entre otros municipios , con la intención de acercar estas obras tanto a habitantes como a visitantes nacionales y extranjeros.

EL INFORMADOR/J. Acosta

Karina Fregoso, integrante de Mujeres Empoderadas A.C., explicó que la iniciativa surge como un proyecto impulsado desde la sociedad civil. “Nace desde el corazón con la intención de transformar un símbolo universal como es el balón mundialista en una plataforma de expresión artística, colaboración social y desarrollo económico” , señaló. Añadió que se trata de un proyecto jalisciense que busca visibilizar el trabajo de artistas emergentes y consolidados, al tiempo que abre espacios de vinculación con otros sectores.

Fregoso subrayó que cada intervención pretende ir más allá del objeto escultórico. “Estos balones serán más que un objeto; serán obras que conecten el deporte con el arte y con nuestra comunidad”, afirmó, al destacar la participación de creadores con trayectorias diversas, entre ellos Juan Carlos Santoscoy.

EL INFORMADOR/J. Acosta

Desde el ámbito institucional, Cristopher de Alba Anguiano, director de Cultura de Zapopan y secretario técnico de la Mesa de Cultura del Mundial Guadalajara 2026, indicó que el proyecto se integra a una estrategia más amplia que busca posicionar a la zona metropolitana como una sede con presencia artística en el espacio público. “Uno de los objetivos más claros que tenemos en esta mesa de cultura es ser la sede con mayor arte y cultura en todos los espacios públicos”, expresó.

De Alba detalló que existe coordinación entre distintas instancias municipales y estatales, así como con organismos y empresas, para construir una agenda cultural que acompañe los meses previos y posteriores al Mundial. “Queremos que los locales, los visitantes nacionales o extranjeros puedan acceder a todas estas actividades a través de una agenda muy clara de lo que pueden hacer en la zona metropolitana de Guadalajara”, dijo, al señalar que las actividades se concentrarán principalmente entre mayo y julio.

Las ubicaciones de los balones se definirán con base en criterios turísticos y de afluencia. Se contemplan centros históricos, plazas comerciales, posibles espacios en el aeropuerto y zonas cercanas al Estadio Akron , con el objetivo de que las piezas puedan ser recorridas, fotografiadas y habitadas por distintos públicos.

Uno de los artistas participantes es Juan Santoscoy, quien compartió parte del proceso creativo detrás de su intervención. “Cuando me platicaron el proyecto y me dijeron que si me arriesgaba a pintar un balón casi de cinco metros, dije: va, me la juego”, comentó. Su pieza, explicó, parte de referencias personales y culturales ligadas a su origen y a la relación con la tierra y la naturaleza.

Santoscoy señaló que su obra integra elementos abstractos y una técnica propia desarrollada a lo largo de los años. “Tenía que decirle al mundo que en México, en especial en esta tierra, se vibra así”, expresó. Además, la pieza incorpora un componente de luminiscencia que permite que el balón emita luz en la oscuridad, recurso que, según el artista, busca generar una experiencia distinta para el espectador.

EL INFORMADOR/J. Acosta

El proyecto también contempla una estrategia de participación empresarial. Miguel Ángel Magaña, director comercial de los Balones Mundialistas, explicó que existen distintos esquemas para que marcas de diferentes tamaños se sumen a la iniciativa. “No solamente las grandes marcas, sino empresas medianas y pequeñas pueden ser visibles en este gran acontecimiento”, afirmó.

Magaña detalló que algunas empresas pueden participar mediante aportaciones parciales, mientras que otras pueden adquirir un balón completo. Actualmente, dijo, alrededor de 50 marcas ya se han integrado al proyecto, aunque el objetivo es ampliar la participación para incrementar el número de piezas y, con ello, el trabajo para los artistas.

En cuanto a la dimensión del proyecto, el directivo señaló que actualmente se cuenta con una lista aproximada de 40 artistas consolidados y alrededor de 50 emergentes. “Estamos mezclando las dos áreas: tanto el artista que va empezando como los artistas encumbrados”, explicó. La meta es alcanzar hasta 150 balones distribuidos en la zona metropolitana, dependiendo del respaldo que se logre desde la iniciativa privada.

El balón intervenido por Juan Santoscoy mide 4 metros con 70 centímetros y será instalado en el Estadio Akron. De acuerdo con los organizadores, cerca del 20 por ciento de las esculturas tendrán dimensiones similares, mientras que el resto será de menor tamaño, en función de los espacios públicos destinados para su exhibición. Será a partir de marzo en que los balones intervenidos comenzarán a verse en los espacios públicos.

