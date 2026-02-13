Sarampión: Estos son los módulos de vacunación abiertos este domingo 15 de febrero

Ante el aumento reciente de casos de sarampión en Jalisco y como parte del plan estatal para contener su propagación, las autoridades sanitarias mantienen en operación módulos de vacunación sin costo en diversos puntos de Guadalajara y su área metropolitana este domingo 15 de febrero, con el fin de facilitar la aplicación del biológico contra esta enfermedad de alta transmisibilidad.

La acción se integra a una campaña intensiva orientada a interrumpir la cadena de contagios y ampliar la cobertura de inmunización, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo.

El actual escenario epidemiológico llevó a la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) a reforzar las labores de vacunación y vigilancia en todo el estado, donde en los últimos meses se ha registrado un incremento sostenido de casos. Hasta inicios de febrero, Jalisco se mantenía como la entidad con mayor número de contagios confirmados a nivel nacional.

Módulos abiertos en Guadalajara este domingo 15 de febrero

Las autoridades de salud reiteran que la vacuna es gratuita, de acceso universal y no requiere cita previa. Está dirigida principalmente a personas de 6 meses a 49 años que no tengan completo su esquema o desconozcan su historial de vacunación.

Guadalajara

Plaza de la Liberación: 11:00 a 18:00 horas.

Plaza Universidad (Estación del Tren Ligero): 11:00 a 18:00 horas.

Zapopan

Plaza La Perla (Av. Mariano Otero 3000): 11:00 a 18:00 horas.

San Pedro Tlaquepaque

Presidencia Municipal (Calle Independencia): 9:00 a 14:00 horas.

Centro de Salud San Martín de las Flores (Francisco Villa 40): 9:00 a 15:00 horas.

Tonalá

Plaza Principal (Calle Hidalgo): 9:00 a 18:00 horas.

Hospital Tonalá (Cerro de la Reina): 9:00 a 18:00 horas.

Tlajomulco de Zúñiga

Plaza Principal (Andador Zaragoza): 9:00 a 13:30 horas.

Soriana Santa Fe (Av. De las Américas 22): 9:00 a 14:00 horas.

Multiplaza del Valle (Av. Concepción, fraccionamiento Real del Valle): 11:00 a 16:00 horas.

Plaza Regina (Av. Adolf Horn 3513): 11:00 a 16:00 horas.

(Los horarios y ubicaciones se mantienen vigentes también este domingo 15 de febrero).

Además de estos módulos instalados en plazas y espacios públicos, diversas unidades de salud estatales y municipales continúan operando puntos de vacunación permanentes o con horarios ampliados, principalmente en hospitales y centros de salud, para atender una mayor demanda durante la semana.

¿Por qué es importante vacunarse ahora?

El sarampión es un padecimiento viral altamente contagioso, que se propaga a través de gotas respiratorias al toser o estornudar y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños pequeños, así como en personas no vacunadas. Por ello, las autoridades sanitarias subrayan que la vacunación es la herramienta preventiva más efectiva y segura para proteger a la población y reducir el riesgo de nuevos brotes.

La estrategia intensiva de la SSJ se desarrolla en coordinación con programas federales e incorpora herramientas digitales, como la plataforma “¿Dónde me vacuno?”, que permite a la ciudadanía ubicar módulos y conocer horarios disponibles en la metrópoli.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños desde los 6 meses de edad.

Menores de 1 a 10 años con esquemas incompletos.

Adolescentes y adultos de hasta 49 años sin registro o con esquema inconcluso.

La aplicación del biológico no tiene costo y no exige afiliación a ningún sistema de seguridad social.

