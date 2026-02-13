San Valentín 2026: 3 planes para hacer en pareja sin gastar mucho dinero

Este sábado es el Día del Amor y la Amistad o mejor conocido como el Día de San Valentín, en esta fecha se acostumbra a demostrar el amor entre novios o esposos y entre amigos también; regalando rosas, flores, tarjetas, osos de peluche y chocolates, entre otras cosas más.

También se suele salir de cita a distintos lugares, y aunque se pensaría que puede ser costoso realizar este tipo de actividades la verdad es que no siempre es así, todo depende del plan que uno tenga. Si estás planeando salir con tu pareja o amigos este 14 de febrero y no quieres gastar mucho dinero en ello, te presentamos algunas opciones.

Tres planes para salir en Guadalajara sin gastar mucho

1. Centro histórico de Guadalajara

En este lugar puedes recorrer las plazas que hay al rededor mientras conversas con tu pareja, cerca de donde se encuentra el Museo del Periodismo, a unas cuadras de la Catedral hay un carrusel el cual es gratuito. Durante esto puedes tomar fotografías para el recuerdo de la ocasión especial.

Si tú y tu pareja desean consumir algo, hay muchas opciones de cafeterías por la zona donde la platica se puede prolongar acompañándolo con un café y un postre.

2. Avenida Chapultepec

Un lugar igual o un poco más bullicioso que la opción anterior pero con mucha actividad y opciones; es ideal para un cita en movimiento gracias a su ambiente vibrante, lleno de cafés, restaurantes, bares y el andador con puestos artesanales.

Debido a que la zona es muy concurrida, es perfecta para un plan animado.

3. Bosque Los Colomos

Si buscas un lugar un poco más tranquilo este lugar es ideal para relajarte, tener una cita y realizar un picnic teniendo contacto con la naturaleza, lo mejor es que no te costaría nada, ya que la entrada al lugar es libre (sólo el estacionamiento tiene costos), y puedes llevar tus propios alimentos.

Disfruta caminando entre las áreas verdes y los senderos, visita la atracción de este parque: el Jardín Japonés, y toma fotografías para el recuerdo.

