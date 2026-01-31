Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 31 de enero anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

