Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 31 de enero informa que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

