El número de casos de sarampión en Jalisco sigue a la alza y ya son 50 escuelas en la entidad las que suspendieron actividades presenciales en un salón o en un turno completo, señaló el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.

"El corte al momento son 50 escuelas con afectación, de las cuales seis fue necesario suspender a todo el turno; en los restantes sólo un grupo […]. Sigue siendo un comportamiento lineal, estamos cuidando mucho que no se nos haga exponencial. Es natural", anotó.

El secretario aseguró que muchos de los contagios se han registrado fuera de las escuelas, lo que evidencia que las madres y padres de familia han sido responsables al no mandar a sus hijas e hijos a la escuela si presentan algún síntoma, o si estuvieron en contacto con algún menor o adulto infectado con sarampión. Detalló que el 15 por ciento de los casos se ha presentado en planteles educativos.

En tanto, afirmó que la medida del uso obligatorio de cubrebocas es atendida por la comunidad estudiantil en los municipios en los que se implementó. Además, tras epidemias de influenza y COVID-19, personal de centros escolares conoce el proceso de sanear zonas donde se sospecha de contagios.

"La importancia de no sólo centrarnos en un aspecto de seguridad, como es el cubrebocas: hay que buscar la ventilación, hay que buscar la higiene en el manejo de los saludos, de los alimentos, y eso se está cumpliendo. Pero lo más importante, y vale la pena insistir, es la vacunación, donde, por cierto, se han incrementado las hojas de consentimiento escrito que los papás nos regresan previo a las campañas de vacunación", comentó.

"También nos reporta el sector salud que en los hogares circunvecinos o vecinos donde hemos tenido escuelas con afectación, también la respuesta es muy positiva sobre la vacunación en casa", añadió.

Autoridades de salud estiman un descenso en los casos de sarampión en dos semanas

Por su parte, Flores Miramontes indicó que autoridades de salud estatales prevén que los casos de sarampión comiencen a disminuir en dos semanas gracias a que se han acatado las medidas de seguridad e higiene y se han intensificado las campañas de vacunación.

"Los incrementos, insisto, no son exponenciales, nosotros verificamos día a día y vemos una línea. Cierto que se está incrementado, pero con todas las medidas que se están tomando, principalmente la vacunación, los expertos nos dicen que tenemos que estar a muy pocos días, tal vez un par de semanas, no sólo de la estabilización, sino de empezar a ver un descenso", aseguró.

Además, el número de escuelas con casos positivos, afirmó, es un número "manejable", frente a los más de cinco mil plantes educativos en los municipios con el mayor número de casos, como Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Destacó que el resto de instituciones han respetado las medidas.

"Es importante ver el comportamiento: que no sea exponencial significa que ha estado contenido (el brote de sarampión). Es natural, es una propagación; hay varios cientos de casos activos y es imposible, sabiendo que es seis veces más contagioso que el COVID, que no se disperse. Lo importante es que tenemos la vacuna […]. Sin duda creo que el cubreboca creo que también mandó una señal, tal vez inconsciente, de que esto es delicado, que hay que cuidarnos, y por eso es que los índices de vacunación se han incrementado", apuntó.

De acuerdo con datos del informe diario del brote de sarampión, elaborado por la Secretaría de Salud federal, con corte al 10 de febrero, en Jalisco se registran mil 529 casos del virus acumulados en lo que va del año. En comparación con el día anterior, se reportaron 97 contagios más, mientras que desde el día 6 suman 284 casos más.

MF