La tarde de este viernes se reportó, de manera ciudadana, una nueva movilización en la colonia Los Colgados, en el municipio de Tequila, a un día de que se diera a conocer la detención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del alcalde del municipio, Diego Rivera Navarro, y su comisario, así como dos funcionarios más.

El operativo se llevó a cabo en una finca ubicada en el cruce de las calles Tabachín y Primavera, a aproximadamente 1.5 kilómetros de la plaza principal del Pueblo Mágico de Tequila, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por autoridades federales.

El aseguramiento y revisión del inmueble estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, donde, según la información extraoficial, se decomisaron armas y equipo táctico, así como una camioneta de alta gama y granadas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han compartido algún posicionamiento formal al respecto, así como tampoco se informó de personas detenidas.

Ante la detención, el comandante de Tequila, Juan Pablo "P", el municipio continúa vigilado por la Secretaría de Seguridad del Estado, en colaboración con las autoridades federales, incluyendo la Guardia Nacional y la Sedena.

Considerando solo a las fuerzas estatales, en el Pueblo Mágico se mantiene el despliegue de alrededor de 50 elementos estatales de las Policías Regional, Turística y Estatal de Caminos, en 11 patrullas, además de los agentes federales.

MF