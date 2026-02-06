Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, tras una audiencia celebrada este jueves, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara delitos de extorsión y secuestro agravado, presuntamente cometidos con apoyo de una estructura criminal que operaba desde el Ayuntamiento; el alcalde fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, como parte de un operativo federal en el que participaron la SSPC, Sedena, Semar y el Centro Nacional de Inteligencia, y permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

