Bomberos de Guadalajara rescatan a gatita atrapada en alcantarilla (VIDEO)

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara del primer turno del módulo 1 alfa rescataron a una gatita que estaba atrapada en una alcantarilla en las calles Esteban a la Torre y Jarauta, en la colonia San Juan de Dios.

Luego de un reporte ciudadano, los oficiales acudieron al lugar y se percataron de que había una gatita atrapada en la boca de tormenta, por lo que rápidamente realizaron un corte en la reja para que pudieran bajar hasta el felino.

Posteriormente uno de los bomberos ingresó y rescató a la gatita, tras asegurarse que estaba fuera de peligro, fue entregada a una ciudadana que se encontraba en el lugar, quien se ofreció a cuidarla, darle un baño y comida.

Los Bomberos de Guadalajara recomendaron a la ciudadanía mantenerse atentos a la seguridad de sus mascotas y ante cualquier avistamiento de algún animales en peligro, no dudar en reportarlo.

