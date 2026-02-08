¿Cuál municipio de Jalisco limita con casi 4 estados de México?

En Jalisco, 54 municipios comparten frontera con otros estados. La Entidad colinda al Norte con Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes; al Este, con Zacatecas, Guanajuato y Michoacán; al Sur, con Michoacán, Colima y el océano Pacífico y al Oeste, con el océano Pacífico y Nayarit.

Entre todos, destaca uno que limita con casi 4 estados. Este tiene como vecino al suroeste a Lagos de Moreno; pero al noroeste está el estado de Aguascalientes; al norte y noreste, Zacatecas; al sureste, Guanajuato; y por menos de 5 kilómetros casi también colinda con San Luis Potosí.

Se trata nada menos que del municipio de Ojuelos de Jalisco.

El nombre del municipio deriva de la abundancia de ojos de agua en el lugar. El "de Jalisco" se agregó después, ya que anteriormente la mitad del territorio era parte de Zacatecas, y después de varias gestiones, los habitantes consiguieron que perteneciera totalmente a esta Entidad a partir del año de 1874.

ESPECIAL / Mapa General del Estado de Jalisco, 2012, IIEG

Breve historia de Ojuelos de Jalisco, el municipio que limita con más estados

Según el sitio oficial del Gobierno de Jalisco, Ojuelos de Jalisco era poblado primitivamente por grupos chichimecas y huachichiles. En 1569, el poblado fue fundado con carácter de "fuerte", porque se pretendía proteger a los españoles que pasaban por el lugar con convoyes de plata con rumbo a la Ciudad de México, y que eran hostilizados precisamente por los huachichiles.

Fue finca particular, luego estancia, y a finales de la Independencia de México se convirtió en hacienda debido a su crecimiento demográfico.

En 1862 pasó a ser municipalidad por parte de la Legislatura de Zacatecas y en 1874 formó parte de Jalisco.

¿Cómo es Ojuelos de Jalisco?

El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), en su "Diagnóstico del municipio 2022", establece que Ojuelos de Jalisco forma parte de la región Altos Norte. Con una extensión de mil 204.38 kilómetros cuadrados y terrenos mayormente planos, tiene un clima predominantemente semiárido templado, con temperaturas máximas de 27.4 grados Celsius aproximadamente, y 5.6 como mínimas.

En el último Censo de Población y Vivienda del Inegi indicó que en el municipio habitan 33 mil 588 personas, las cuales están entre las 57 diferentes localidades.

Según el Consejo Nacional de Población, en 2022, Ojuelos de Jalisco es el segundo municipio de Jalisco con mayor cantidad de migrantes a Estados Unidos, solo por debajo de Cuautla, y delante Tizapán el Alto. A nivel nacional, está ubicado en el lugar 38 con grado de intensidad migratoria muy alto.

Entre las riquezas naturales del lugar están zonas de bosques de roble, pirul, encino y frutales, aunque la mayor parte del territorio es seco.

La población local se dedica a la agricultura, sobre todo de maíz, frijol, trigo, cebada, membrillo, pera, y nuez, entre otros. En la ganadería se producen carne, leche, y también destaca la apicultura.

Hay yacimientos de estaño y mercurio.

Las fiestas tradicionales de Ojuelos de Jalisco se celebran en mayo, cuando se venera a San José, patrono; el día 15 de ese mes se realiza un Desfile Campesino en honor a San Isidro, una fiesta en la que los participantes montan equipos de labranza, y bendicen animales e instrumentos de trabajo para que el año sea benéfico; y finalmente, por el Día de Muertos del 2 de noviembre se elabora el tradicional "pan de muertos" para compartirlos con amistades y familiares.

Cuenta con un sitio turístico para acudir a tomarse fotos; este es el Fuerte, actualmente el Palacio Municipal, sí como el Parían, un recinto de estilo gótico-ojival que cuenta con 96 arcos y que fue construido en el año de 1880.

*Con información del Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco y el Inegi

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF