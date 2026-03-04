Diccionario tapatío: Este es el verdadero significado de las guasanas en Guadalajara

En Guadalajara, sobre todo en plazas, tianguis y esquinas de colonias tradicionales, es frecuente encontrar vendedores que ofrecen una botana sencilla que forma parte del sabor local: las guasanas. Aunque el nombre puede resultar curioso para quienes visitan la ciudad por primera vez, entre los tapatíos es una palabra común asociada con uno de los antojitos más representativos del occidente de México.

Este alimento suele aparecer con mayor frecuencia en determinadas temporadas del año y se vende generalmente caliente, servido en bolsas o vasos y acompañado con sal, limón y chile en polvo. Más que un simple snack callejero, las guasanas forman parte del llamado “diccionario tapatío”, es decir, de ese conjunto de términos y expresiones que reflejan la identidad cultural y gastronómica de Guadalajara.

¿Qué significa realmente la palabra “guasanas”?

En Guadalajara y en diversas zonas del occidente del país, la palabra “guasanas” se utiliza para nombrar a los garbanzos verdes o tiernos que se consumen antes de que el grano complete su proceso de secado . En otras palabras, se trata del garbanzo en su fase fresca, aún dentro de la vaina.

A diferencia del garbanzo seco que comúnmente se emplea en sopas, caldos o guisos, las guasanas se consumen como botana. Normalmente se preparan al vapor o hervidas en agua con sal y se sirven calientes para que las personas abran la vaina y saquen el grano para comerlo.

En apariencia, las guasanas pueden recordar a frijoles verdes de mayor tamaño, cada vaina suele contener entre uno y tres granos comestibles provenientes de la planta del garbanzo, una leguminosa cultivada desde hace siglos y ampliamente utilizada en la alimentación de distintas regiones del mundo.

Una botana tradicional de la cultura tapatía

En la capital jalisciense, las guasanas forman parte del paisaje cotidiano y de la tradición gastronómica popular. Es común encontrarlas en puestos callejeros, ferias de barrio, kermeses, parques o incluso afuera de templos, donde los vendedores las ofrecen recién cocidas y bien envueltas para conservar el calor.

Su venta está ligada a la temporada de cosecha del garbanzo fresco, que generalmente ocurre entre finales del invierno y la primavera, cuando el producto llega directamente del campo a mercados y puestos urbanos.

El garbanzo, conocido científicamente como Cicer arietinum, es una leguminosa que llegó a América durante el periodo colonial y con el paso del tiempo se adaptó a distintas zonas agrícolas de México.

En entidades como Jalisco, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, parte de la producción se aprovecha cuando el grano aún está tierno para consumirlo como guasana, lo que dio origen a esta botana típica del occidente del país.

Además de su sabor característico, las guasanas también tienen beneficios nutricionales. El garbanzo es una fuente importante de fibra, vitaminas y minerales, nutrientes que contribuyen a una alimentación equilibrada.

YC