Conoce cuáles son los autos que más se roban por Estado y qué lugar ocupa Jalisco

En 2025, el robo de vehículos en México mantuvo cifras preocupantes, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El organismo detalló que, del 1 de enero al 31 de diciembre, se registró un promedio de 148 unidades aseguradas robadas por día, lo que refleja la persistencia de este delito en distintas regiones del país.

Según el reporte, el Estado de México encabezó la lista de entidades con mayor número de denuncias, seguido por Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa. Estas cinco entidades concentraron una parte importante de los casos reportados a nivel nacional.

Te puede interesar: Guadalajara tendrá nueva app para pagar parquímetros; operará a partir del 14 de marzo

En cuanto a los modelos más robados durante el año, el Versa de Nissan ocupó el primer lugar con 2 mil 341 casos. Le siguió Kenworth–Kenworth con 2 mil 105 unidades, NP300–Nissan con 1 mil 595, March–Nissan con 1 mil 255 y Aveo–General Motors con 1 mil 252 reportes.

La AMIS explicó que los vehículos con mayor riesgo suelen ser aquellos de uso más común, ya que su alta circulación dificulta su identificación y facilita su comercialización en el mercado ilegal. Además, algunas unidades, como los tractocamiones, también figuran entre las más afectadas debido a su valor comercial.

Estados con mayor robo de autos y modelos más afectados en 2025

Estado de México: Versa – Nissan: 817 casos Jalisco: Versa – Nissan: 375 casos Ciudad de México: Versa – Nissan: 373 casos Puebla: Kenworth – Kenworth: 303 casos Sinaloa: Corolla – Toyota: 153 casos Guanajuato: NP300 – Nissan: 148 casos Veracruz: Kenworth – Kenworth: 130 casos Michoacán: NP300 – Nissan: 98 casos Tlaxcala: Kenworth – Kenworth: 67 casos Tamaulipas: Kenworth – Kenworth: 40 casos Chihuahua: Versa – Nissan: 28 casos Oaxaca: NP300 – Nissan: 28 casos Coahuila: Kenworth – Kenworth: 25 casos Zacatecas: Kenworth – Kenworth: 23 casos Quintana Roo: Aveo – General Motors: 18 casos Sonora: Versa – Nissan: 15 casos Nuevo León: Kenworth – Kenworth: 155 casos Querétaro: Kenworth – Kenworth: 98 casos San Luis Potosí: Kenworth – Kenworth: 124 casos Guerrero: NP300 – Nissan: 74 casos Morelos: NP300 – Nissan: 95 casos Baja California: Versa – Nissan: 50 casos Hidalgo: Kenworth – Kenworth: 166 casos Tabasco: NP300 – Nissan: 67 casos Durango: Tanque – Semirremolques: 39 casos Aguascalientes: Versa – Nissan: 11 casos Nayarit: CRV – Honda: 11 casos Campeche: Aveo – General Motors: 9 casos Chiapas: Aveo – General Motors: 11 casos Colima: Kenworth – Kenworth: 19 casos Yucatán: Versa – Nissan: 7 casos Baja California Sur: Versa – Nissan: 4 casos

Asimismo, entre febrero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron 20 mil 200 vehículos asegurados robados con violencia y 24 mil 400 unidades hurtadas mientras estaban estacionadas, lo que evidencia que el delito se comete tanto en movimiento como cuando los automóviles se encuentran sin resguardo.

También puedes leer: SIAPA reconoce problemas en calidad del agua

Las cifras presentadas por la AMIS reflejan que el robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en el país, con patrones que se repiten en distintos estados y modelos. Ante este panorama, especialistas recomiendan reforzar medidas de prevención, contratar seguros y mantenerse atentos a los reportes oficiales para reducir riesgos y proteger el patrimonio familiar y empresarial.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP