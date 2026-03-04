Conoce cuáles son los autos que más se roban por Estado y qué lugar ocupa Jalisco

En 2025, el robo de vehículos en México mantuvo cifras preocupantes, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El organismo detalló que, del 1 de enero al 31 de diciembre, se registró un promedio de 148 unidades aseguradas robadas por día, lo que refleja la persistencia de este delito en distintas regiones del país.Según el reporte, el Estado de México encabezó la lista de entidades con mayor número de denuncias, seguido por Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa. Estas cinco entidades concentraron una parte importante de los casos reportados a nivel nacional.En cuanto a los modelos más robados durante el año, el Versa de Nissan ocupó el primer lugar con 2 mil 341 casos. Le siguió Kenworth–Kenworth con 2 mil 105 unidades, NP300–Nissan con 1 mil 595, March–Nissan con 1 mil 255 y Aveo–General Motors con 1 mil 252 reportes.La AMIS explicó que los vehículos con mayor riesgo suelen ser aquellos de uso más común, ya que su alta circulación dificulta su identificación y facilita su comercialización en el mercado ilegal. Además, algunas unidades, como los tractocamiones, también figuran entre las más afectadas debido a su valor comercial.Asimismo, entre febrero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron 20 mil 200 vehículos asegurados robados con violencia y 24 mil 400 unidades hurtadas mientras estaban estacionadas, lo que evidencia que el delito se comete tanto en movimiento como cuando los automóviles se encuentran sin resguardo.Las cifras presentadas por la AMIS reflejan que el robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en el país, con patrones que se repiten en distintos estados y modelos. Ante este panorama, especialistas recomiendan reforzar medidas de prevención, contratar seguros y mantenerse atentos a los reportes oficiales para reducir riesgos y proteger el patrimonio familiar y empresarial.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP