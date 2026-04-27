Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece la Unidad de Patología Clínica e Imagenología UPC, así como ampliar la red de sucursales con los que cuenta la empresa en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la empresa está en constante crecimiento e inauguró su nueva sede, ubicada en Avenida Universidad No. 325, local 4, Planta Baja, dentro de la Plaza Paseo Magnolia, a un costado del nuevo Hospital Ángeles Andares.

La nueva sucursal responde al afán de mejora continua y a la lealtad de 50 años de los clientes, lo que ha permitido a UPC continuar expandiéndose en la ciudad y ser un laboratorio de confianza. La sede de Universidad ofrece el servicio de recepción, toma de muestras para estudios de laboratorio y entrega de resultados, en caso de requerirlos físicamente. Tiene un horario de las 7:30 a las 15:30 horas de lunes a viernes y sábado de 7:30 a las 14:00 horas.

UPC cuenta con más de 23 puntos de atención en la metrópoli y más de mil laboratorios asociados en la República Mexicana. Éstos pueden ser consultados en el sitio web upc.com.mx. Las sucursales están ubicadas estratégicamente en la ciudad para brindar comodidad a los clientes.

Además, ofrecen más de dos mil diferentes estudios de laboratorio, servicios de Imagenología en la sucursal matriz, ubicada en Avenida México 2341. Ésta está equipada con la tecnología avanzada y con un grupo de médicos conformado por más de 20 especialistas certificados en sus respectivas especialidades.

La Unidad de Patología Clínica es un laboratorio con más de cinco décadas de trayectoria en Guadalajara, cuyo origen se remonta a 1968, cuando un grupo de médicos patólogos clínicos decidió unirse para responder a los avances tecnológicos de la medicina y a la creciente demanda de estudios diagnósticos. Desde entonces, la institución ha evolucionado de un laboratorio tradicional a un centro de medicina de laboratorio e imagenología con procesos automatizados y alta capacidad de análisis. Su desarrollo ha incluido etapas clave, como la automatización en los años noventa y la consolidación de infraestructura moderna en la década de 2000, lo que le permitió procesar un mayor volumen y variedad de pruebas en menor tiempo. Actualmente, mantiene una tradición de más de 50 años respaldada por varias generaciones de médicos especialistas.

En cuanto a sus servicios, la unidad ofrece estudios de laboratorio clínico e imagenología enfocados en generar información a partir de muestras biológicas para apoyar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades. Sus áreas están dirigidas por médicos patólogos clínicos certificados, lo que garantiza la supervisión especializada de los procesos que llevan a cabo. Además, cuenta con servicios complementarios como atención a domicilio, servicio de emergencia y un sistema de referencia que permite a otros laboratorios acceder a pruebas especializadas en todo el país.

Servicios de la Unidad de Patología Clínica

Laboratorio: Realiza análisis clínicos como estudios de sangre, orina y pruebas especializadas para diagnóstico y seguimiento de enfermedades.

Realiza análisis clínicos como estudios de sangre, orina y pruebas especializadas para diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Imagenología: Ofrece estudios como rayos X, ultrasonido y tomografía para observar órganos y detectar padecimientos.

Ofrece estudios como rayos X, ultrasonido y tomografía para observar órganos y detectar padecimientos. Banco de Sangre: Gestiona la donación, análisis y suministro de sangre segura.

Cardiodiagnóstico: Aplica estudios como electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo para evaluar la salud del corazón.

Aplica estudios como electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo para evaluar la salud del corazón. Centro de Vacunación: Aplica vacunas para prevenir enfermedades en distintas etapas de la vida.

Aplica vacunas para prevenir enfermedades en distintas etapas de la vida. Fisiología Pulmonar: Realiza pruebas respiratorias para diagnosticar y monitorear enfermedades pulmonares.

Realiza pruebas respiratorias para diagnosticar y monitorear enfermedades pulmonares. Medicina Industrial: Lleva a cabo evaluaciones médicas para trabajadores, enfocadas en prevenir riesgos laborales.

Lleva a cabo evaluaciones médicas para trabajadores, enfocadas en prevenir riesgos laborales. Neurofisiología: Estudia la actividad del sistema nervioso mediante pruebas especializadas.

Estudia la actividad del sistema nervioso mediante pruebas especializadas. Nutrición: Ofrece orientación y planes alimenticios para mejorar la salud y tratar enfermedades.

Ofrece orientación y planes alimenticios para mejorar la salud y tratar enfermedades. Valoración Auditiva: Realiza estudios para detectar pérdida o alteraciones en la audición.

Realiza estudios para detectar pérdida o alteraciones en la audición. Valoración Oftalmológica: Evalúa la visión y detecta problemas o enfermedades oculares, miopía, glaucoma o retinopatías.

Sucursales de UPC en el AMG

Zona NORTE

Avenida Juan Gil Preciado, entre Los Robles Sur y Santa Mónica, colonias Los Robles.

Blvd. Bosques de San Isidro 1847-6, entre Río Blanco y Av. Parres Arias, colonia Centinela.

Av. De la Mancha 408-B y C, entre Av. Valdepeñas y Talavera, colonia Lomas de Zapopan.

Av. Santa Margarita 5160-1, entre Aviación y Blvd. Jardín Real, fraccionamiento Valle Esmeralda.

Av. Acueducto No. 4283 Local 04B, entre La Cueva y Av. Patria, colonia Colomos Patria.

Av. Universidad 325, local 4, planta baja, dentro de la Plaza Paseo Magnolia.

Zona ORIENTE

Calzada Independencia 544 Esq. Pablo Valdez, colonia La Perla.

Av. Circunvalación División del Norte 731, entre Juan Zubarán y Aurelio González, colonia Jardines Alcalde.

Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1360-G, entre Mar Caspio y Mar Egeo, colonia Chapultepec Country.

Av. Tonalá 147, entre Doroteo Arango y Hda. De Canutillo, colonia Francisco Villa.



Zona PONIENTE

Av. Aztecas 280-3, entre Mayas y Toltecas, Monraz.

Av. Beethoven 5229-2, entre Millet y Velázquez, colonia La Estancia

Av. Guadalupe 4243, entre Organización y Santa Teresa de Jesús, colonia Ciudad de los Niños

Av. Chapalite 1300-A, entre Av. De las Rosas y Capuchinas, colonia Campo de Polo.

Av. Guadalupe 605, entre San Rafael y Boturini, colonia Chapalita.

Av. Niño Obrero 998, entre C. De la Reyna y San Agustín, colonia Chapalita.

Av. Pablo Neruda 3265-4, entre Av. Acueducto y Nueva Escocia, colonia Providencia.

Santa Rita 1031, entre La Reyna y José María Robles, colonia Jardín de San Ignacio.

Zona SUR

Av. Nicolás Copérnico 3730-4, entre Virgen y Sagitario, colonia Arboledas.

Av. López Mateos Sur 5565-3 y 4, entre Ramón Corona y Aldama, colonia El Capullo.

Hospital San Serafín: Calle 6 de Mayo #3, colonia La Tijera

CT