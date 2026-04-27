Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece la Unidad de Patología Clínica e Imagenología UPC, así como ampliar la red de sucursales con los que cuenta la empresa en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la empresa está en constante crecimiento e inauguró su nueva sede, ubicada en Avenida Universidad No. 325, local 4, Planta Baja, dentro de la Plaza Paseo Magnolia, a un costado del nuevo Hospital Ángeles Andares.La nueva sucursal responde al afán de mejora continua y a la lealtad de 50 años de los clientes, lo que ha permitido a UPC continuar expandiéndose en la ciudad y ser un laboratorio de confianza. La sede de Universidad ofrece el servicio de recepción, toma de muestras para estudios de laboratorio y entrega de resultados, en caso de requerirlos físicamente. Tiene un horario de las 7:30 a las 15:30 horas de lunes a viernes y sábado de 7:30 a las 14:00 horas.UPC cuenta con más de 23 puntos de atención en la metrópoli y más de mil laboratorios asociados en la República Mexicana. Éstos pueden ser consultados en el sitio web upc.com.mx. Las sucursales están ubicadas estratégicamente en la ciudad para brindar comodidad a los clientes.Además, ofrecen más de dos mil diferentes estudios de laboratorio, servicios de Imagenología en la sucursal matriz, ubicada en Avenida México 2341. Ésta está equipada con la tecnología avanzada y con un grupo de médicos conformado por más de 20 especialistas certificados en sus respectivas especialidades.La Unidad de Patología Clínica es un laboratorio con más de cinco décadas de trayectoria en Guadalajara, cuyo origen se remonta a 1968, cuando un grupo de médicos patólogos clínicos decidió unirse para responder a los avances tecnológicos de la medicina y a la creciente demanda de estudios diagnósticos. Desde entonces, la institución ha evolucionado de un laboratorio tradicional a un centro de medicina de laboratorio e imagenología con procesos automatizados y alta capacidad de análisis. Su desarrollo ha incluido etapas clave, como la automatización en los años noventa y la consolidación de infraestructura moderna en la década de 2000, lo que le permitió procesar un mayor volumen y variedad de pruebas en menor tiempo. Actualmente, mantiene una tradición de más de 50 años respaldada por varias generaciones de médicos especialistas. En cuanto a sus servicios, la unidad ofrece estudios de laboratorio clínico e imagenología enfocados en generar información a partir de muestras biológicas para apoyar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de enfermedades. Sus áreas están dirigidas por médicos patólogos clínicos certificados, lo que garantiza la supervisión especializada de los procesos que llevan a cabo. Además, cuenta con servicios complementarios como atención a domicilio, servicio de emergencia y un sistema de referencia que permite a otros laboratorios acceder a pruebas especializadas en todo el país. Zona NORTEZona ORIENTEZona PONIENTE Zona SUR CT