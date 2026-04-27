Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún