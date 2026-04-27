Lunes, 27 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Chapala para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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