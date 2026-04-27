Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 27 de abril determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla