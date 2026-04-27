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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 27 de abril determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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