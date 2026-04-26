La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Jalisco, informó que el próximo martes 28 de abril, darán inicio los trabajos de conservación en la carretera Guadalajara-Chapala, del km 16+600 al 25+800, en el tramo comprendido entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa, pasando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Las labores se llevarán a cabo de domingo a jueves, en un horario de 6:00 a las 13:00 horas, en los carriles con sentido hacia Chapala y consistirán en la aplicación de una capa de microaglomerado.

¿Cuánto tiempo tardará la obra?

Es importante señalar que debido a la naturaleza de la técnica empleada, se requiere del calor del sol para su secado adecuado del material y garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente.

De acuerdo con la programación establecida, la obra concluirá en aproximadamente tres semanas.

El Centro SICT Jalisco agradeció la comprensión de las y los usuarios de esta importante vía de comunicación, ya que estas acciones de conservación son fundamentales para mejorar la seguridad, el confort y las condiciones de transitabilidad.

Asimismo, exhortó a las personas usuarias a respetar los señalamientos de protección de obra, así como los límites de velocidad, a fin de prevenir incidentes y contribuir al desarrollo seguro de los trabajos.

Proyectos adicionales y obra estatal

Estos trabajos serán independientes a los que ha anunciado el Gobierno del Estado y que contemplan la remodelación en el tramo entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara e Ixtlahuacán de los Membrillos el cual está previsto una vez pasado el Mundial de Futbol que se realizará en la ciudad en junio próximo.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estima que en el mes de septiembre sea cuando inicie la segunda etapa de las obras que también contemplan el proyecto del sistema BRT que correrá por la Carretera a Chapala.

Esta segunda etapa iría desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Mientras que la primera etapa - que va desde el Aeropuerto tapatío hasta el Periférico Sur sobre la Carretera a Chapala - estaría operando a finales del mes de mayo, semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la cual arranca el 11 de junio.

Lemus dijo que no pueden tener obras abiertas durante la organización del torneo futbolístico, razón por la cual, debe estar listo el proyecto a más tardar a mediados de mayo.

"No podemos tener frentes abiertos de obra pública durante el Mundial, tenemos que cerrarlos a más tardar el día 15 de mayo. Esa segunda etapa, el convenio con Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura ha quedado ya firmado y avalado, está firmado por el gobierno federal y el gobierno estatal".

Por lo tanto, para que se concrete la ampliación del sistema BRT hasta Ixtlahuacán de los Membrillos, el gobernador señaló que es necesario primero depositar los recursos estatales por un monto de 2 mil 500 millones de pesos, mientras que el gobierno federal aportará un total de mil 500 millones.

Una vez depositado el recurso, se inicia entonces con los procesos de licitación para poder dar inicio a la ampliación de la obra de transporte.

MF