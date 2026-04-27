Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 27 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta