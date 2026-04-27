Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en El Salto para este lunes 27 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

