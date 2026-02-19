Con más de dos mil 400 casos acumulados de sarampión en este año, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contagios de esta enfermedad viral, por encima de Entidades como Chiapas, Sinaloa y Ciudad de México. Especialistas atribuyen el repunte a una combinación de factores, principalmente la disminución en la cobertura de vacunación tras la pandemia del Covid-19 y la relajación de las medidas básicas de higiene entre la población infantil.

Leonel García Benavides, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá, advierte que la desinformación y la pérdida de confianza en las vacunas han provocado que un amplio sector de la población -principalmente los menores de edad- no cuente con esquemas completos de inmunización contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible.

Explica que el incremento de casos responde a causas multifactoriales. “Uno de los factores evidentes es la falta de vacunación, no porque no existan programas o sistemas que la promuevan, sino porque muchas personas no acuden a vacunarse por distintas razones: desde posturas abiertamente antivacunas hasta la falsa percepción de que no es necesario inmunizarse”.

Como ejemplo, menciona el caso de Chihuahua, Entidad que al cierre de 2025 encabezaba los contagios, pero logró contener la propagación mediante una campaña intensiva que permitió aplicar 1.8 millones de dosis. Para Jalisco, subraya, es indispensable reforzar las estrategias de información y sensibilización en escuelas, dirigidas a los niños y los padres de familia, a fin de recuperar la confianza en la vacunación y contrarrestar la desinformación.

Roberto Damián Negrete, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, advierte que, además de la baja cobertura en vacunas, la omisión de medidas básicas de higiene favoreció el aumento de contagios, particularmente tras el regreso a clases en enero pasado.

Si bien el uso de cubrebocas puede contribuir a reducir la transmisión, enfatiza que las prácticas elementales como el lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia en espacios escolares y laborales, así como cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, siguen siendo altamente efectivas. En síntesis, recomienda retomar las medidas preventivas que se adoptaron durante la pandemia.

Jalisco es una de las 11 Entidades donde se reforzará la estrategia nacional de vacunación. El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, Eduardo Clark García, informó que se prevé aplicar hasta 2.5 millones de dosis semanales contra el sarampión en el país.

El grupo prioritario está conformado por menores de seis meses a 12 años. Ante el brote, se recomienda aplicar la llamada “dosis cero” a bebés de seis a 11 meses. Posteriormente, la primera dosis a los 12 meses y el refuerzo a los 18.

Desde agosto de 2025, en Jalisco se han registrado tres muertes por sarampión: un niño de cuatro años y dos niñas menores de un año. Ninguno estaba vacunado.

Autoridades sanitarias advierten que los menores de cinco años constituyen el grupo más vulnerable, pues pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera, sordera o, incluso, la muerte.

Primer lugar nacional

Jalisco encabeza la incidencia nacional de sarampión, con 19.65 casos por cada 100 mil habitantes. Es la tasa más alta del país, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La Entidad duplica al segundo lugar nacional, Colima, que reporta 8.17 casos por cada 100 mil habitantes.

Frente a Chiapas (4.83) y Sinaloa (4.80), Jalisco prácticamente cuadruplica la tasa de incidencia.

A nivel nacional se han confirmado cuatro defunciones en lo que va del año y 31 desde el inicio del brote el año pasado.

Ante este panorama, Jalisco fue colocado como Estado prioritario en la estrategia federal de vacunación.

La autoridad sanitaria insiste: la única vía para frenar la transmisión es completar esquemas y ampliar la cobertura en la población infantil y adultos no vacunados.

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, sostuvo que los contagios serán contenidos antes del Mundial. Prevén vacunar a tres millones de jaliscienses.

Municipios del AMG refuerzan medidas contra el sarampión

Con jornadas masivas de vacunación, medidas de prevención y comunicación directa con padres de familia y directivos de planteles educativos, los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde se concentran la mayoría de casos de sarampión en Jalisco, han reforzado las labores de contención en contra de la enfermedad, con especial énfasis en escuelas y espacios públicos.

En Tlaquepaque, el municipio con más casos de sarampión en la Entidad, se han aplicado cerca de 50 mil vacunas. Se habilitaron módulos itinerantes que visitan los domicilios, mientras que existen cuatro puntos fijos en el Ayuntamiento, en la Nueva Central Camionera, en Pila Seca y en la Cruz Verde Marcos Montero.

En tanto, el IMSS Jalisco cuenta con 11 módulos intramuros en el municipio, ubicados en las unidades médicas, Las Pintas, mercados y tianguis municipales. La mayoría de contagios se concentran en las colonias San Martín de las Flores, San Pedrito, Canal 58, El Campesino y Francisco Silva Romero.

Por su parte, en Tonalá se han aplicado más de 25 mil vacunas; en el municipio se ha reforzado la medida obligatoria de cubrebocas en escuelas para alumnos, docentes y personal administrativo y de apoyo. En el municipio existen cinco módulos fijos en el Hospital Tonalá Centro, Unidad Administrativa Río Nilo, Loma Dorada (frente a la Presidencia municipal), Plaza Fuente San Gaspar, Jalisco IV Sección y Plaza Altea. Además, se habilitó un módulo drive thru en el estacionamiento de Walmart Río Nilo y brigadistas visitan domicilios para aplicar la vacuna.

En Guadalajara, el Gobierno municipal acordó reforzar los protocolos de actuación ante la detección de casos entre la comunidad estudiantil y docente, así como habilitar un grupo de difusión oficial en el que participen representantes del sector educativo, personal docente y padres de familia.

En Zapopan, el Hospitalito amplió su capacidad de atención en un 70 por ciento para reforzar las jornadas de vacunación contra el sarampión. En este lugar se aplican desde la dosis 0 a los seis meses de vida y el refuerzo a los 18 meses. También se aplica una tercera dosis después de los 10 años. La campaña está dirigida a aquellas personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo o que no tienen la certeza de tenerlo.

Por último, en Tlajomulco se aplican vacunas de manera regular en distintas unidades municipales de la Cruz Verde, además de que se instalaron macromódulos durante los primeros días de febrero a fin de contener el brote de sarampión. En las labores participan personal de la Secretaría de Salud del Estado y Servicios Médicos Municipales, mientras que los módulos se han instalado en el Centro del municipio y en el Chivabarrio, los cuales han presentado una alta demanda.

Ordenan 15 millones de biológicos adicionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal pidió 15 millones de vacunas adicionales a las 27 millones de dosis contra el sarampión que ya adquirió. Indicó que el objetivo es aplicar 2.5 millones de vacunas cada semana, principalmente a niños y niñas de 6 meses a 12 años.

Durante la conferencia matutina de ayer, la Mandataria señaló que el martes acordó, en una reunión virtual con gobernadores y gobernadoras de todo el país, difundir la estrategia de vacunación en preescolares y primarias.

“La mayoría de quienes van a vacunar niñas y niños van a los centros de salud, porque puede ser muy difícil ir a los macrocentros. Entonces, van a los centros de salud. Pero sí insistir mucho en niñas y niños, solamente son 11 entidades donde estamos orientando que se vacunen de 13 a 49 años”, explicó.

Detalló que en Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla hay más casos activos de sarampión, por lo que se recomienda la vacunación de bebés, niñas y niños, así como de personas entre 13 a 49 años de edad.

¿Cuándo se controlará el brote?

El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, por lo que se recomienda lograr una cobertura de vacunación superior al 95 % de la población para detener su transmisión.

Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Academia Nacional de Medicina, estimó el tiempo que podría tomar controlar el brote en México bajo una campaña de vacunación intensa:

Podría tardar entre uno y dos años en controlar la circulación del virus.

Esta estimación asume la ejecución de vacunaciones intensivas, incluyendo:

Instalar tres o cuatro semanas nacionales de vacunación.

Que el sector educativo verifique que todos los estudiantes desde kínder hasta preparatoria tengan su esquema de vacunas completo.

En síntesis: Si se refuerzan las campañas de vacunación y se activa una estrategia intensiva, el experto considera que México podría tardar entre uno y dos años en controlar o contener el brote de sarampión.

Recomendaciones

El brote en México ha encendido las alertas sanitarias internacionales y reactivado los llamados a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han emitido recomendaciones para contener la propagación de esta enfermedad, seis veces más contagiosa que el Covid-19.

OMS - El organismo subraya que la medida más eficaz es garantizar coberturas de al menos 95% con dos dosis de la vacuna triple viral -sarampión, rubéola y paperas- en toda la población. Advierte que cualquier brecha en la inmunización puede facilitar brotes, especialmente en ciudades con alta conectividad internacional. También recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia, notificar de inmediato los casos sospechosos y realizar cercos epidemiológicos eficaces para cortar las cadenas de transmisión.

El organismo subraya que la medida más eficaz es garantizar coberturas de al menos 95% con dos dosis de la vacuna triple viral -sarampión, rubéola y paperas- en toda la población. Advierte que cualquier brecha en la inmunización puede facilitar brotes, especialmente en ciudades con alta conectividad internacional. También recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia, notificar de inmediato los casos sospechosos y realizar cercos epidemiológicos eficaces para cortar las cadenas de transmisión. CDC - Por su parte, la agencia estadounidense enfatiza la importancia de verificar los esquemas de vacunación en menores de edad y en personas de entre 12 y 19 años. Aconseja que los niños reciban la primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 4 y 6 años, aunque puede adelantarse en situaciones de riesgo, como la “dosis 0” recomendada en México para bebés de entre seis y 11 meses. Además, insta a aislar de inmediato a pacientes con síntomas compatibles -fiebre alta, erupción cutánea, tos y conjuntivitis- y a utilizar equipo de protección adecuado para evitar contagios en hospitales. También considera prioritaria la inmunización del personal docente y de salud.

Por su parte, la agencia estadounidense enfatiza la importancia de verificar los esquemas de vacunación en menores de edad y en personas de entre 12 y 19 años. Aconseja que los niños reciban la primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 4 y 6 años, aunque puede adelantarse en situaciones de riesgo, como la “dosis 0” recomendada en México para bebés de entre seis y 11 meses. Además, insta a aislar de inmediato a pacientes con síntomas compatibles -fiebre alta, erupción cutánea, tos y conjuntivitis- y a utilizar equipo de protección adecuado para evitar contagios en hospitales. También considera prioritaria la inmunización del personal docente y de salud. UNICEF - El organismo, con presencia en comunidades vulnerables, ha insistido en combatir la desinformación sobre las vacunas y garantizar el acceso equitativo a la inmunización. Promueve campañas de información basadas en evidencia científica y el fortalecimiento de las cadenas de frío para asegurar que las dosis mantengan su eficacia hasta su aplicación.

El organismo, con presencia en comunidades vulnerables, ha insistido en combatir la desinformación sobre las vacunas y garantizar el acceso equitativo a la inmunización. Promueve campañas de información basadas en evidencia científica y el fortalecimiento de las cadenas de frío para asegurar que las dosis mantengan su eficacia hasta su aplicación. Coincidencias - Los tres organismos convergen en que la vacunación oportuna, la detección temprana y la información clara a la población son pilares fundamentales para frenar el avance del sarampión y evitar complicaciones graves, particularmente en menores de cinco años y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Módulos de vacunación en la metrópoli

Cualquier unidad del Sector Salud de Jalisco cuenta con las dosis de vacunación en contra de sarampión; sin embargo, ante el brote que azota a la Entidad, la Secretaría de Salud estatal ha habilitado distintos módulos de inmunización en el Área Metropolitana de Guadalajara. Además, existen módulos itinerantes que visitan los domicilios a fin de aplicar la vacuna, o bien pueden referir hacia el punto más cercano para aplicarse el biológico.

Algunos de los módulos se encuentran en:

Recaudadora 00

Ramón Corona 65, Zona Centro de Guadalajara. Lunes a viernes de las 10:00 a 14:00 horas.

Estación Juárez del Tren Ligero

Lunes a viernes de las 10:00 a 14:00 horas.

Explanada de Alcalde y Juan Manuel, en el Paseo Alcalde

Lunes a viernes de las 10:00 a 14:00 horas.

Plaza Forum Tlaquepaque

Lunes a viernes de las 10:00 a 14:00.

Plaza Principal Tonalá

Sábado y domingo de las 9:00-18:00 horas.

Cruz Verde Norte

Lunes a viernes de las 10:00 a las 13:00 horas.

Cruz Verde Sur

Lunes a viernes de las 10:00 a las 13:00 horas.

Cruz Verde Villa de Guadalupe

Lunes a viernes de las 10:00 a las 13:00 horas.

Hospitalito Zapopan

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 19:30 horas.

Se acumulan más de 10 mil contagios en el país

México superó esta semana los 10 mil casos de sarampión confirmados desde enero del año pasado a causa de un brote que ha cobrado la vida de 31 personas, según los últimos datos de la Secretaria de Salud (SSA).

De acuerdo a las cifras del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, en el país se registran ya 10 mil 085 casos confirmados, de los cuales en esta semana se han contabilizado tres nuevos contagios.

Esto convierte a México en uno de los epicentros del continente americano del brote de sarampión, superando por más del triple a Estados Unidos, que cuenta con tres mil 190 casos.

En México, el sector poblacional con más casos es el de los menores de 1 a 4 años (mil 456).

El INE refuerza prevención al contagiarse un trabajador

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que uno de sus trabajadores se contagió de sarampión, por lo que reforzará sus medidas de prevención para evitar que incrementen los casos entre el personal.

Entre las medidas adoptadas, el INE, ordenó que durante los próximos cinco días trabajen de manera presencial “aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones”. Los demás, en casa.

Además, hoy realizará una jornada intensa de vacunación contra el sarampión en su oficina de Ciudad de México, destinada a los trabajadores de 49 años o menos que lo requieran.

