Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 21 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 22 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

