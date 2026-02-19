Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 19 de febrero informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 7%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

