Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 9%.Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara