Con un cóctel para invitados especiales fue presentado ayer por la noche el Hospital Angeles Andares en Zapopan.

El nuevo complejo médico, enclavado entre Avenida Patria y Avenida Universidad, será el más avanzado en el Occidente del país.

El Hospital Angeles Andares abrirá sus puertas el próximo 5 de enero, aunque en diciembre ya contará con actividades preoperatorias.

Durante el evento celebrado ayer, el nuevo Hospital Angeles Andares abrió sus puertas para recibir a médicos, directivos y especialistas de todo el país en el cóctel de bienvenida y arranque del XI Congreso Ángeles, uno de los encuentros más importantes del grupo hospitalario.

La velada marcó el inicio de tres días dedicados al intercambio de conocimiento, innovación y experiencias en el ámbito de la salud.

El evento fue además una oportunidad para conocer las modernas instalaciones del Hospital Angeles Andares, un espacio que combina tecnología médica de vanguardia con un diseño pensado para el bienestar integral de los pacientes.

Con este cóctel, Hospital Ángeles Health System celebra no solo el inicio de una nueva edición del Congreso, sino también una nueva etapa en su historia: presentar de uno de sus hospitales más avanzados y representativos del país.

El hospital se edificó en una torre de 29 niveles. Tendrá 475 consultorios, 230 camas, área de terapia intensiva, 30 quirófanos de última generación, cuneros y más de 115 habitaciones.

Fue en junio del 2022 cuando el presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Angeles, Olegario Vázquez Aldir, anunció el inicio de la construcción del complejo médico ubicado sobre Avenida Patria.

En ese año informó que se realizaría una inversión de 4 mil millones de pesos y la unidad contará con la tecnología en radiología e imagen, como el PET-CT, avance de la medicina nuclear que permite a los especialistas tener imágenes precisas de los pacientes; que sumados a los estudios con mastrógrafo y resonancia magnética brindan exactitud en los diagnósticos.

Se suma también a este nuevo espacio de salud, el sistema de cirugía robótica Da Vinci XI, donde los cirujanos operan a través de la navegación robótica.

