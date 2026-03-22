Incendio forestal consume más de 100 hectáreas del Bosque la Primavera

El incendio forestal en el paraje de Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, consumió más de 100 hectáreas del Área Natural Protegida, de acuerdo con información preliminar. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB) informó que el fuego fue controlado y se encuentra en fase de liquidación.

En total, en el sitio trabajaron 97 brigadistas de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En las siguientes horas se llevarán a cabo las labores de enfriamiento y extinción dentro del polígono involucrado. Las hectáreas afectadas contemplan selva baja y zona forestal.

Autoridades exhortan a vecinos de colonias aledañas a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y colocar toallas húmedas en los accesos para reducir el ingreso de humo a las viviendas.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica a causa del incendio forestal. Los municipios afectados son Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.

La UEPCB añadió que se mantiene el monitoreo en la zona y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

CT