A un año del hallazgo que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses (IJCF) por omisiones en el procesamiento de evidencias del lugar.

El rancho Izaguirre era utilizado como campo de adiestramiento del crimen organizado; tras un operativo y enfrentamiento, elementos de la Guardia Nacional lo aseguraron en 2024 después de haber rescatado al menos a diez personas que permanecían privadas de la libertad, además del hallazgo de una persona fallecida.

Tras ello, el sitio quedó bajo resguardo de autoridades estatales, según las indagatorias; sin embargo, el colectivo entró al lugar donde hallaron prendas, zapatos y otros objetos, denunciando que pertenecían a víctimas de desaparición.

Por ello , la CNDH llevó a cabo investigaciones y concluyó con la Recomendación 11/2026, al acusar que se vulneraron derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble, documentando las omisiones.

"La Comisión Nacional encontró que el personal de la FEJ y el IJCF no llevó a cabo de manera integral el procesamiento técnico de la totalidad de los indicios localizados, particularmente en lo relativo a su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que resultó fundamental para el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación".

Se señaló que, aun con los procesamientos, hubo objetos no asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Tampoco se advirtió de constancias para acreditar el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de los registros correspondientes de cadena de custodia, con posibles omisiones. Ante el hallazgo de siete vehículos automotores, no se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que estos hubieran sido sometidos a un procesamiento y tres de ellos fueron sustraídos:

"De ello, se deduce que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble, ya que este estaba directamente relacionado con los hechos delictivos que se investigaban en una carpeta de investigación".

La CNDH documentó que se advirtió de que el lugar estaba indebidamente asegurado y que había retrasos en los dictámenes de muestras genéticas. Ante el ingreso que se realizó el 20 de marzo de 2025, la instancia advirtió de la alteración del lugar e indicios del inmueble y que tampoco hubo un correcto manejo de la cadena de custodia.

Solicita CNDH disculpa a Fiscalía y al IJCF

La CNDH solicitó a las personas titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del IJCF realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos en un plazo máximo de seis meses y elaborar un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos confiables.

La Fiscalía también deberá colaborar en el procedimiento administrativo que la CNDH inicie en la Contraloría Interna en contra de las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación e implementar un ciclo de formación especializado en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la adecuada conducción de investigaciones, la correcta preservación de los lugares de intervención, el procesamiento de indicios y el debido manejo de la cadena de custodia.

Asimismo, el IJCF tendrá que colaborar con la Fiscalía local en el seguimiento e integración de las carpetas de investigación que se encuentran en trámite.

