Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 1 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se establece, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

