Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 1 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

