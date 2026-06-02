¡Saca el paraguas! A esta hora lloverá mañana, 3 de junio, en Guadalajara

El inicio del mes de junio marca un cambio drástico y muy esperado en el clima de la capital jalisciense. Tras varias semanas de un calor intenso y cielos despejados, los tapatíos al fin verán caer las primeras gotas significativas de la temporada.

Para brindar información precisa, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara y el reconocido portal meteorológico Meteored han emitido sus pronósticos detallados. Ambas instituciones coinciden en que la Zona Metropolitana de Guadalajara experimentará precipitaciones importantes.

¿A qué hora lloverá este 3 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con los modelos meteorológicos de Meteored, las precipitaciones comenzarán a manifestarse durante la segunda mitad del día. Se espera que las primeras lluvias de carácter ligero inicien alrededor de las 16:00 horas en diversos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el punto máximo de probabilidad de tormenta se concentrará en la franja horaria que va de las 18:00 a las 21:00 horas. Durante este lapso crítico, los cielos tapatíos estarán cubiertos en su mayoría y podrían presentarse descargas eléctricas considerables.

Los expertos del IAM explican que la constante entrada de humedad proveniente del océano Pacífico está interactuando de manera directa con diversos canales de baja presión ubicados en el occidente del territorio nacional. Esta interacción atmosférica genera las condiciones perfectas para el desarrollo de nubosidad densa y tormentas vespertinas.

Temperaturas y condiciones climáticas para Jalisco

A pesar de la inminente lluvia, el calor no cederá por completo durante la mañana. La temperatura máxima rondará los 31 grados Celsius antes del mediodía, creando un ambiente bochornoso que descenderá a unos frescos 23 grados hacia la noche.

Otras regiones de Jalisco, como la zona de los Altos, la Ciénega y las áreas costeras, también experimentarán chubascos aislados y vientos fuertes durante la tarde del miércoles.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones al volante, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar cruzar pasos a desnivel que de forma histórica son propensos a inundaciones.

Junio se caracterizará por muchas lluvias

El IAM reitera que este mes suele registrar precipitaciones por encima del promedio histórico. Esto significa que las tormentas vespertinas dejarán de ser eventos aislados para convertirse en una constante diaria en nuestra región.

Además, es un excelente momento para limpiar azoteas, despejar alcantarillas cercanas a tu domicilio y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las rachas de viento. La prevención comunitaria es fundamental para evitar desastres mayores durante las tormentas intensas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IAM y Meteored.

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AO