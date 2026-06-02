El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 2 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Miravalle y Vallarta. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 21 puntos IMECA y Atemajac con 25 puntos IMECA.De acuerdo con la SEMADET, este martes 2 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 58 puntos IMECA en Miravalle.La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS