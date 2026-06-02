El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 2 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.

¿Cuál es la calidad del aire hoy martes 2 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Miravalle y Vallarta. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 21 puntos IMECA y Atemajac con 25 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 25 puntos IMECA Buena Country 45 puntos IMECA Buena Oblatos 30 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 28 puntos IMECA Buena Águilas 43 puntos IMECA Buena Las Pintas 52 punto IMECA Buena Miravalle 58 puntos IMECA Buena Loma Dorada 39 puntos IMECA Buena Santa Fe 43 puntos IMECA Buena Centro 52 puntos IMECA Buena Santa Margarita 21 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 2 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este martes 2 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 58 puntos IMECA en Miravalle.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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