Rutas del transporte público modificarán sus derroteros este domingo

Dos carreras deportivas en las colonias Arcos de Zapopan y Providencia provocarán cambios en la movilidad de las primeras horas del domingo

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Secretaría de Transporte informa cambios en rutas de camiones para el domingo 25 de octubre. ESPECIAL / Secretaría de Transporte

Secretaría de Transporte informa cambios en rutas de camiones para el domingo 25 de octubre. ESPECIAL / Secretaría de Transporte

La Secretaría del Transporte de Jalisco anunció que algunas rutas detendrán su recorrido y otras cambiarán sus derroteros este domingo 26 de octubre para permitir el paso del contingente de dos carreras deportivas; una en la colonia Arcos de Zapopan y otra en colonia Providencia.

Ambas carreras deportivas comenzarán a las 6:30 de la mañana del domingo 26 de octubre.

Las rutas que detendrán su servicio hasta el final de los eventos deportivos son las siguientes:

  • C121A, C121B, C136, C88, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B C05, T08-C01, C64, C65, T18A Terranova, A10 y A11 de Mi Macro Periférico.

Mientras que las rutas que modificarán sus derroteros son las siguientes:

  • T17, T17-1, T17-C01 y C02 de Mi Macro Periférico

Estas son las rutas de las carreras deportivas

En Arcos de Zapopan, el cierre de vialidades por la carrera deportiva involucra el siguiente circuito:

  • Prolongación Ángel Leaño, avenida Juan Gil Preciado, Arcos de Alejandro, Arco de la Estrella, Arco Iris, Arco de Majencio, Arco Tácito, Arco Constantino, Arco Iris, Arco Romántico, Arco de Tito, Arco de Trájano, Arco de la Estrella, Arco de Adriano, Arco Dioceciano, Avenida Tesistán.
ESPECIAL / SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
ESPECIAL / SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Mientras que en las colonias Lomas de Guevara, Providencia 2da y 3ra sección, los cierres involucran las siguientes vialidades:

  • Rubén Darío de Jesús García a avenida Providencia y avenida Pablo Neruda de Rubén Darío a avenida de Las Américas.
ESPECIAL / SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
ESPECIAL / SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

