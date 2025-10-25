La Secretaría del Transporte de Jalisco anunció que algunas rutas detendrán su recorrido y otras cambiarán sus derroteros este domingo 26 de octubre para permitir el paso del contingente de dos carreras deportivas; una en la colonia Arcos de Zapopan y otra en colonia Providencia.Ambas carreras deportivas comenzarán a las 6:30 de la mañana del domingo 26 de octubre.Las rutas que detendrán su servicio hasta el final de los eventos deportivos son las siguientes:Mientras que las rutas que modificarán sus derroteros son las siguientes:En Arcos de Zapopan, el cierre de vialidades por la carrera deportiva involucra el siguiente circuito:Mientras que en las colonias Lomas de Guevara, Providencia 2da y 3ra sección, los cierres involucran las siguientes vialidades:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB