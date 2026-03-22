Elementos de la Policía estatal auxiliaron a una mujer lesionada y dos adultas mayores extraviadas en Talpa de Allende, municipio donde se lleva a cabo la Ruta del Peregrino.

La primera de ellas, originaria de Tonalá, sufrió una fractura de tobillo mientras realizaban el recorrido sobre la ruta Cruz de Romero - Talpa de Allende . Familiares alertaron a los policías, quienes atendieron a la mujer en el lugar junto con personal de Protección Civil y Bomberos, para posteriormente trasladarla al Centro de Salud del municipio para recibir mayores atenciones.

Por otra parte, oficiales de la Policía Regional encontraron a dos mujeres de la tercera edad, originarias de Ciudad Guzmán, quienes estaban extraviadas en la zona Centro del municipio. Tras el reporte, se localizó a ambas y fueron reunidas con sus familiares.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL

Implementan operativo de seguridad por la Ruta del Peregrino

La Secretaría de Seguridad estatal implementó un operativo de seguridad con motivo de la Ruta del Peregrino, con presencia en los recorridos, cabeceras y rutas aledañas. También participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las comisarías municipales.

La recomendación es planificar su recorrido, mantenerse hidratados, portar ropa cómoda y atender las indicaciones de las autoridades.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL

¿Qué es la Ruta del Peregrino? Fe, naturaleza y cultura en un solo camino

La Ruta del Peregrino, uno de los recorridos más emblemáticos de Jalisco, ofrece mucho más que un trayecto religioso: es una experiencia profunda que combina espiritualidad, convivencia y contacto con la naturaleza.

Este camino es transitado por miles de fieles que buscan llegar hasta Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, convirtiendo cada paso en un momento significativo y personal.

RUTA DEL PEREGRINO

Más allá del sentido devocional, la ruta ha evolucionado con distintos itinerarios diseñados para que visitantes y peregrinos puedan explorarla de diversas formas. Ya sea recorriendo los más de 100 kilómetros completos o solo un tramo, el viaje permite enfrentar retos físicos, fortalecer la conexión con el entorno natural y vivir una experiencia única que cada persona interpreta a su manera.

Considerada una de las principales ofertas turísticas de México, esta ruta guarda similitudes con el famoso Camino de Santiago en España, lo que ha impulsado la llegada de turistas tanto nacionales como internacionales durante todo el año. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de paisajes montañosos, conocer comunidades tradicionales y degustar la gastronomía típica de la región.

RUTA DEL PEREGRINO

Un elemento distintivo de la Ruta del Peregrino es que atraviesa tres importantes Pueblos Mágicos: Talpa de Allende, reconocido como destino religioso; Mascota, con una fuerte identidad cultural; y San Sebastián del Oeste, un antiguo pueblo minero donde el tiempo parece haberse detenido. Cada uno ofrece una experiencia distinta que enriquece este recorrido único en el estado.

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