Crece el sector turístico en Jalisco

El sector turístico en Jalisco mantiene una tendencia sostenida de crecimiento y consolidación. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el año pasado se documentaron más de 33.9 millones de turistas, acompañada de un incremento significativo en la derrama económica. No hay precedentes en las cifras.

Este crecimiento responde al fortalecimiento de la oferta turística, la diversificación de destinos y la atracción de eventos de gran escala. Para este año, las expectativas son mayores, ya que Jalisco será una de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El estadio AKRON albergará cuatro partidos durante junio, lo que atraería millones de visitantes tan solo en el verano, según estimaciones de la secretaria de Turismo, Michelle Fridman. “La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del planeta y nos permitirá proyectar la llegada de más de tres millones de visitantes, lo que representa un incremento cercano al 10% respecto al flujo habitual”.

Este año es inmejorable en materia turística. La lista de grandes eventos es importante: Mundial de Futbol, Serie del Caribe de Beisbol, Copa Mundial de Clavados, WTA 500 Guadalajara Open de Tenis, ITB Américas (Mundial de Turismo de Negocios), Tour UTS de Tenis y FIL, así como todas las ferias y exposiciones de negocios en recintos como Expo Guadalajara, pero se suman nuevos centros de espectáculos.

Para atender esta demanda, Jalisco cuenta con más de 90 mil habitaciones de hotel y prevé la construcción de alrededor de 40 nuevos hoteles entre 2025 y 2028.

En el análisis turístico en México, Guadalajara se mantiene como una de las ciudades más visitadas, solo por debajo de la Ciudad de México y Cancún. A nivel estatal, destinos como Puerto Vallarta, Tequila, Tapalpa y Mazamitla destacan por su alta afluencia. Lo mismo pasa con los Pueblos Mágicos, sumándose San Sebastián del Oeste, Mazamitla, Lagos de Moreno y Tequila.

Autoridades estatales y municipales impulsan obras estratégicas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo la rehabilitación de la Plaza de la Liberación y el Centro tapatío, La Minerva y la modernización del corredor de la carretera a Chapala, con un nuevo sistema de transporte.

Expertos coinciden en que el reto es consolidar un desarrollo turístico integral. Juan José Huerta Mata, profesor de la UdeG, considera necesario diversificar la oferta y mejorar la imagen del estado con proyectos que incluyan turismo cultural, tecnológico y sustentable. “No se trata solo de hotelería o playas… se requiere un desarrollo regional equilibrado que beneficie a largo plazo a todas las zonas del Estado”.

El gobernador Pablo Lemus ya calienta motores y, junto con Michelle Fridman, iniciaron una gira de trabajo en Madrid, España, para promover al estado como el más mexicano, un referente turístico internacional y un atractivo para la inversión. En la Feria Internacional de Turismo 2026, el mandatario presumió a Jalisco como la sede más mexicana del Mundial 2026 y encabezó, con el Consejo Regulador del Tequila, la entrega del Distintivo T al restaurante BAKAN, reconocimiento a la excelencia en la promoción del tequila. La gira incluye activaciones culturales y la promoción de la entidad como cuna del tequila, del mariachi y símbolo de la mexicanidad.

Crecimiento sostenido del turismo en Jalisco

Récord 2025

Visitantes: 33.9 millones

Derrama económica: 76,600 millones de pesos

Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco

Plaza de la Liberación remodelada para el Mundial 2026. La intervención integral renovó su superficie, instalaciones eléctricas y redes de agua, amplió fuentes, incorporó jardineras, bancas y zona peatonal frente al Teatro Degollado. ESPECIAL

Deportes, turismo y negocios impulsan a Jalisco en un año de grandes eventos

Con el objetivo de dar la mejor cara de la ciudad a los turistas que visitarán a Jalisco en el marco del Mundial 2026, y en general para mejorar la infraestructura de la ciudad, el gobierno de Jalisco, de la mano de los ayuntamientos y de la federación, ha impulsado una serie de obras que mejorarán la convivencia y la conectividad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y que, en conjunto, tendrán una inversión de 15 mil 770 millones de pesos, por lo menos.

Entre estas grandes obras se encuentran dos clave, ambas en el corredor de la carretera a Chapala, y que conectan directamente con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, puerta principal a la ciudad en el marco de la justa deportiva.

En esta vía, el Gobierno de Jalisco, con la autorización del Gobierno Federal, intervino para mejorar su superficie de rodamiento, y para mejorar los ingresos y salidas de esta vía no solo a la altura de la terminal aeroportuaria, sino también con el Periférico, que a su vez, permite una conexión directa con toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.



Para este fin el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, erogó en su primera etapa una inversión de tres mil 500 millones de pesos a cargo del estado.

A la par de esta obra, el Gobierno de Jalisco impulsa también la construcción de la Línea 5 del Transporte Público, que en esta primera etapa conectará con el Peribús en un sistema de transporte público masivo eléctrico, para adecuarse a los objetivos de movilidad sustentable que ha impulsado la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Para ello se tiene contemplada una inversión de 11 mil 800 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado cubrirá nueve mil 800 millones, mientras que se solicitó al Gobierno federal una participación de dos mil millones a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Pero no es todo, puesto que, en el corazón de Guadalajara también se preparan obras de infraestructura, como lo es la intervención de la Plaza Liberación, una de las sedes donde la FIFA decidió se lleve a cabo el Fan Fest, la fiesta deportiva de encuentro para los fanáticos y turistas que se darán cita en nuestra ciudad.

La rehabilitación profunda no solo renovó su superficie en su totalidad, sino que, además, permitió el cambio de instalaciones eléctricas, de las redes de agua que corren por debajo de ella, la ampliación de fuentes y la extensión de la plaza hasta el Teatro Degollado, que hizo este tramo de la calle Degollado una zona peatonal.

También se intervinieron las jardineras, se instalaron más bancas y se quitó cableado obsoleto, entre otras acciones que requirieron una inversión aproximada a los 200 millones de pesos.

Contemplando además la intervención de su estacionamiento subterráneo, y la rehabilitación integral del Paseo al Museo Cabañas y su explanada, la inversión se extiende a los 400 millones de pesos, para dar una nueva vida al Centro tapatío.

Otra de las obras más relevantes de este impulso a la infraestructura de la ciudad es la intervención de la glorieta de La Minerva, que hoy día se constituye como un nuevo espacio público en el cual podrán convivir las y los ciudadanos y visitantes, considerando además que históricamente ha sido un punto de celebración para los triunfos futbolísticos.

Ya no se trata solo de un monumento constituido como parte de la infraestructura vial, sino que puede ser ya aprovechado para la convivencia y la celebración, gracias a una inversión de 70 millones de pesos, que incluyeron el cambio de las redes hidrosanitarias y las acciones necesarias para lograr la accesibilidad universal.

SEGUNDO LUGAR NACIONAL

Compite por la oferta hotelera

Jalisco se consolida como la segunda entidad con mayor oferta hotelera en México, solo detrás de Quintana Roo, gracias a la construcción de alrededor de 40 nuevos hoteles proyectados entre 2025 y 2028, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos.

De acuerdo con la secretaria de Turismo, Michelle Fridman, estas nuevas propiedades sumarán cerca de cinco mil habitaciones adicionales, incrementando el total de la entidad a 90 mil, distribuidas no solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también en Puerto Vallarta, Costalegre, Tapalpa, Autlán de Navarro y Jocotepec.

Esta ampliación permitirá atender la demanda generada por el Mundial de Futbol 2026 y otros eventos que se realizarán en Jalisco. Entre las cadenas que llegarán se encuentran Hilton, Intercontinental, Marriot, Meliá y Hyatt, además de hoteles boutique especializados.

LA VOZ EL EXPERTO

Deben impulsar el desarrollo integral

Juan José Huerta Mata, profesor de la División de Gestión Empresarial del CUCEA de la UdeG.

Expertos coinciden en que el crecimiento turístico de Jalisco requiere un enfoque integral que abarque todas las regiones del estado, más allá de los principales polos como Guadalajara y Puerto Vallarta.

Juan José Huerta Mata, académico del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, señaló que se necesitan proyectos integrales que mejoren la imagen del estado y detonen la actividad económica y turística en Pueblos Mágicos, destinos de playa y zonas emergentes.

El especialista recomendó fomentar el turismo nacional, de modo que distintos sectores de la población tengan acceso a los recursos turísticos, evitando concentrarse únicamente en visitantes internacionales.

La Secretaría de Turismo prevé que la tendencia positiva se mantenga durante 2026, impulsada por estrategias de infraestructura, conectividad aérea y la organización de grandes eventos internacionales, incluido el Mundial de Futbol FIFA.

Huerta Mata enfatizó que las políticas turísticas deben garantizar beneficios permanentes para Jalisco, más allá de eventos específicos, con proyectos sostenibles que fortalezcan todas las zonas económicas y culturales del estado.

Durante la temporada decembrina, Tlaquepaque destacó entre los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

RECIBIERON MÁS E 170 MIL VISITANTES

Repuntan visitas en Pueblos Mágicos durante la temporada decembrina

La temporada decembrina resultó positiva para los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco: en total, registraron una afluencia superior a 170 mil visitantes, lo que representa un incremento de 5 por ciento respecto a la temporada decembrina de 2024.

Jalisco cuenta con 12 pueblos mágicos: Ajijic, Cocula, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Sayula, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila, Temacapulín y el cuadro principal de San Pedro Tlaquepaque. En todos los destinos, se reportaron crecimientos en afluencia que oscilaron entre 2 y 12% durante las vacaciones decembrinas.

La derrama económica alcanzó los 257.6 millones de pesos, con un crecimiento de 5 por ciento; destacaron incrementos de doble dígito en Tapalpa y San Sebastián del Oeste.

Mientras que en el caso de los municipios de Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno y Tequila superaron 70 por ciento de ocupación en su punto más alto.

Esto se da pese a que el Gobierno federal se olvidó de los apoyos a los Pueblos Mágicos de Jalisco durante la pasada administración, lo que deterioró problemáticas como la infraestructura de estas comunidades, aun con el atractivo que representan para el turismo.

El Gobierno del Estado había informado del desarrollo de intervenciones en los Pueblos Mágicos de Cocula, por ejemplo, la primera etapa del Andador - Malecón y en San Sebastián del Oeste, Sayula y Talpa de Allende acciones en los entornos a sus centros históricos, con una inversión de 100 millones de pesos.

También se intervino en la consolidación de la Ruta del Peregrino mediante la construcción del corredor turístico en Atenguillo invirtiendo de 30 millones de pesos, fortaleciendo la oferta cultural y patrimonial del estado.

Lemus inicia gira de promoción

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, inició en Madrid su gira rumbo a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con el objetivo de posicionar al estado como referente turístico y sede del Mundial 2026.

Durante su visita, destacó la riqueza cultural, gastronómica y turística de Jalisco y, acompañado por Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila, entregó el Distintivo T al restaurante BAKAN, reconocimiento a la excelencia en la promoción del tequila certificado.

Lemus afirmó que “el tequila, el mariachi y la charrería son símbolos que identifican a Jalisco en el mundo”. Como parte de la gira, presenció una activación cultural en la Plaza del Callao e invitó al público español a conocer el estado durante el Mundial, ofreciendo experiencias culturales “al Estilo Jalisco”.

