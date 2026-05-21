Detectan que más de tres mil menores de Poncitlán tienen daño renal

Aunque afirmó que se trata de un problema multifactorial en que confluyen la contaminación del Río Santiago, las aguas que se utilizan en las cosechas y la mala alimentación, el alcalde de Poncitlán, Arturo Ascencio Gómez, reconoció que en el municipio detectaron que alrededor de tres mil 400 menores sufren de problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica. En conjunto con el Gobierno del Estado, se otorgan despensas orgánicas, libres de químicos, a las familias que cuentan con un menor con esta condición.

Indicó que, de la mano con la Secretaría de Salud, se realizan tamizajes mensuales a niñas y niños en edad escolar, a fin de detectar anomalías renales. "Estamos apoyando aproximadamente a tres mil 400 niños […]. Se hizo un estudio y vimos que eran 400 niños los que eran más propensos a una enfermedad renal. Empezamos a trabajar con ellos y se fue valorando mes con mes. A los seis meses se empezaron a dar de alta algunos niños y empezamos a meter a otros niños", explicó.

"Ahorita se está haciendo el tamizaje que se hace para todos estos niños, para estarlos valorando y poder ir viendo cuáles, a lo mejor, pueden llegar a presentar por primera vez (problemas renales), o que haya una recaída, poderle seguir apoyando con esta alimentación orgánica; o también si hay algún otro factor y ver de qué manera desde las Secretarías del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Salud se pudieran tratar", agregó.

El presidente municipal detalló que otra de las situaciones que podrían explicar los daños renales en menores en Poncitlán es que las comunidades de la Ribera estaban "encerradas" y familias contraían nupcias entre sí, lo que pudo derivar en problemas genéticos. "Pudo generar cierta problemática de los antepasados".

No descartó que el consumo de alimentos cosechados con agua contaminada y químicos en esta zona de Jalisco pudiera ser otro factor que explique la afectación en menores. El chayote es uno de los productos que podría ser una de las causas de problemas en el riñón. "Se está trabajando con productores de chayote para ver esa parte. De hecho, se han hecho ya programas donde se han intervenido algunos cultivos para trabajarlo de esa manera también".

MF