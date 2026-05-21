Aeropuerto de Guadalajara confirma cierres viales en carretera a Chapala durante el fin de semana

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que, como parte de los trabajos de modernización en la zona, este viernes 22 y durante la madrugada del sábado 23 de mayo se implementarán cierres viales parciales y contraflujos en distintos puntos de la carretera a Chapala.Las autoridades aeroportuarias insistieron en que las obras corresponden al montaje de la estructura del puente de salida sobre la carretera a Chapala, por lo que el acceso de vehículos al aeropuerto se verá comprometido durante este periodo.Por ello, recomendaron a todos los pasajeros anticipar sus rutas y traslados, además de considerar el tiempo adicional que podrían necesitar para llegar a tiempo a sus vuelos.De acuerdo con el comunicado oficial, los cierres comenzarán este viernes 22 a las 07:00 horas y se mantendrán hasta las 06:00 horas del sábado 23 de mayo. No obstante, se exhorta a todos los usuarios a mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales del Aeropuerto de Guadalajara para enterarse primero de las actualizaciones y posibles cambios en la vialidad.Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029, el cual contempla la construcción de otro acceso vial a la carretera a Chapala como una manera de responder a la alta afluencia de pasajeros que se prevé durante la realización del Mundial de Futbol en la ciudad de Guadalajara.Las obras en la carretera a Chapala y en el Aeropuerto de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, se mantienen desde hace unas semanas, y se espera que en los próximos días vuelvan a implementarse cierres.El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reveló que ha invertido en este plan de expansión más de 32 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 para fortalecer la infraestructura y mejorar la experiencia de todos los viajeros.El Aeropuerto Internacional de Guadalajara lamentó los inconvenientes, pero señaló que es necesario para fortalecer su capacidad operativa y mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad, especialmente ante el incremento de visitantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP