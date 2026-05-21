Aeropuerto de Guadalajara confirma cierres viales en carretera a Chapala durante el fin de semana

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que, como parte de los trabajos de modernización en la zona, este viernes 22 y durante la madrugada del sábado 23 de mayo se implementarán cierres viales parciales y contraflujos en distintos puntos de la carretera a Chapala.

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Las autoridades aeroportuarias insistieron en que las obras corresponden al montaje de la estructura del puente de salida sobre la carretera a Chapala, por lo que el acceso de vehículos al aeropuerto se verá comprometido durante este periodo.

Por ello, recomendaron a todos los pasajeros anticipar sus rutas y traslados, además de considerar el tiempo adicional que podrían necesitar para llegar a tiempo a sus vuelos.

¿Qué días y horarios habrá cierres en carretera a Chapala?

De acuerdo con el comunicado oficial, los cierres comenzarán este viernes 22 a las 07:00 horas y se mantendrán hasta las 06:00 horas del sábado 23 de mayo. No obstante, se exhorta a todos los usuarios a mantenerse atentos a las redes sociales y canales oficiales del Aeropuerto de Guadalajara para enterarse primero de las actualizaciones y posibles cambios en la vialidad.

Actualización de obra �� | Nuevo acceso vial al #AeropuertoDeGuadalajara



Como parte de los trabajos de modernización, este viernes 22, de 7:00 a.m. al sábado 23 a las 6:00 a.m., continuarán las labores de montaje de estructura del puente de salida sobre la Carretera a Chapala.… pic.twitter.com/gtIMH7wIOb— Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) May 21, 2026

Modernización del aeropuerto busca preparar a Guadalajara para el Mundial 2026

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029, el cual contempla la construcción de otro acceso vial a la carretera a Chapala como una manera de responder a la alta afluencia de pasajeros que se prevé durante la realización del Mundial de Futbol en la ciudad de Guadalajara.

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Las obras en la carretera a Chapala y en el Aeropuerto de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, se mantienen desde hace unas semanas, y se espera que en los próximos días vuelvan a implementarse cierres.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reveló que ha invertido en este plan de expansión más de 32 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 para fortalecer la infraestructura y mejorar la experiencia de todos los viajeros.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara lamentó los inconvenientes, pero señaló que es necesario para fortalecer su capacidad operativa y mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad, especialmente ante el incremento de visitantes.

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