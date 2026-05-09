Restos de hombre desaparecido estuvieron 10 años en SEMEFO

“Mucho coraje, mucha impotencia, no sé cómo manejarlo porque mi hijo todo ese tiempo estuvo ahí”, relata Conchita luego de que el viernes fuera notificada que los restos de su hijo, Juan Antonio Olmeda Belmontes, quien desapareció el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán de Zapopan, estuvieron prácticamente 10 años en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Durante todo ese lapso, su madre, Conchita, lo estuvo buscando sin saber que, varios días después de su desaparición, el cuerpo de su hijo ingresó al SEMEFO sin que ella supiera que estaba ahí.

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Conchita narró que comenzó su búsqueda desde hace varios años; en la actualidad, integra varios colectivos de búsqueda. “Mi hijo sale de su domicilio y ya no regresa. Desde ahí empezamos su búsqueda. Iba a Fiscalía, a SEMEFO, las fotos. Empecé las búsquedas por mí misma, en colectivos. Pertenezco a varios colectivos”.

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Otro problema es que padece cáncer de colon, el cual ocurrió a raíz de que se infectó con un hongo tras una búsqueda hecha en el municipio de Puerto Vallarta. Pero eso no la detuvo:

“En 2023, voy a una búsqueda a Vallarta. Unas personas se infectaron de un hongo en una búsqueda, una de ellas fui yo. Agarré un hongo, estuve muy grave. Me recupero y seguí en la lucha. Hace un año, en febrero, me diagnostican un cáncer de colon derivado de ese hongo que traigo en el pulmón”.

El viernes fue notificada de que los restos de su hijo estuvieron en las instalaciones del SEMEFO. “Caí en shock porque no estamos preparadas para esto. Entonces, caí en shock y le digo: ‘¿cómo?, ¿cuándo?’”, dijo.

Conchita contó que se molestó porque todavía tuvo que tomar una mesa de trabajo por la investigación de su hijo. Aún no tiene fecha para la entrega de los restos de su hijo porque todavía tiene una cita pendiente con autoridades forenses para más pasos en la investigación.

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Lo que sí es que está más consciente “del impacto que recibimos mi familia y yo” a raíz de la noticia. Su objetivo es llegar hasta el final “para que otras madres no pasen por lo que yo estoy pasando. Es una prueba de todas las anomalías que se cometen con las madres buscadoras”, dijo.

Se solicitó una postura al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuyos representantes solamente refirieron que se está atendiendo a la familia del desaparecido.

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