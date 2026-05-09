Policías estatales capturan a presunto distribuidor de droga en Magdalena

Luego de interrumpir una pelea entre dos sujetos, elementos de la Policía Estatal de Caminos capturaron a un presunto distribuidor de droga que llevaba consigo 250 gramos de marihuana en calles de la colonia Los Fresnos, en el municipio de Magdalena, en la Región Valles de Jalisco.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en dicha colonia cuando notaron a dos sujetos que aparentemente forcejeaban, por lo que decidieron acercarse. Los policías realizaron una revisión de seguridad conforme al protocolo, informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco, y a uno de ellos le encontraron dos bolsas de plástico que llevaba ocultas en el suéter.

Ambas contenían vegetal verde con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 250 gramos. Por ello, el detenido, de quien no se dio a conocer su identidad por parte de la autoridad, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad estatal ha emprendido una serie de operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara y al interior de Jalisco para combatir el tráfico de drogas y el narcomenudeo . En uno de los casos más recientes, policías estatales, metropolitanos, municipales de Tonalá y elementos de la Guardia Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda “Los paperos”, encargada de la distribución de droga en la colonia Prados de la Cañadas y sus alrededores en Tonalá.

Las tres personas fueron detenidas con más de 100 dosis de aparente crystal, marihuana y piedra base de cocaína; algunas de ellas estaban ocultas en envolturas de frituras, mientras que también fueron sorprendidos en posesión de alrededor de 30 pipas de vidrio.

Los sujetos, identificados como Jonathan ‘N’, Jorge ‘N’ y Angélica ‘N’ de 30, 44 y 40 años de edad, respectivamente, son señalados de la venta y distribución de droga en planteles escolares. Vecinos de la zona también pidieron apoyo de autoridades luego de una serie de robos que ocurrieron en la colonia, aunque este delito no fue asociado a los detenidos.

SV