Capacitan a policías viales y de caminos en justicia procesal y desafíos operativos

Elementos de la Comisaría Vial y de la Policía Estatal de Caminos recibieron una capacitación en liderazgo, justicia procesal y desafíos operativos a cargo de la Alianza Global por la Seguridad Vial (GRSP). Durante la jornada se trataron temas como las herramientas enfocadas en la toma de decisiones en situaciones de emergencia y la operación policial óptima .

En la capacitación participaron el gerente de Desarrollo de Capacidades para la Policía de Tránsito de la GRSP, Marcin Flieger, quien también cuenta con experiencia en la Policía de Tránsito de Polonia. Asimismo, el oficial senior de Competencias Policiales de la GRSP, con trayectoria en la Policía de Tránsito de Eslovenia, Robert Susanj, tuvo participación en la jornada.

El Comisario vial de Jalisco, Jorge Arizpe, agradeció el trabajo de los aliados internacionales y señaló que los policías en la entidad tendrán un mejor desempeño tras la capacitación y herramientas brindadas. La iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, órgano internacional especializado en la prevención de percances vehiculares, otorgó seis cinemómetros láser manuales para la medición de velocidad a la Policía Vial y a la Policía Estatal de Caminos .

“Estoy convencido de que este espacio brindará valiosos aprendizajes y herramientas que contribuirán al mejor desempeño diario de quienes hoy nos acompañan […]. Reconozco y agradezco a nuestros aliados internacionales porque, con su invaluable respaldo, continuaremos cuidando a quienes a diario transitan por las calles, avenidas y carreteras de Jalisco”, dijo el Comisario.

Con motivo del Mundial 2026, la Policía estatal ha recibido una serie de cursos y capacitaciones para el manejo de masas y la atención a la ciudadanía. Ayer, 8 de mayo, 46 elementos de distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y de comisarías del Área Metropolitana de Guadalajara concluyeron el curso de control de masas violentas durante eventos deportivos, a cargo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional de España.

Este programa, con una duración de dos semanas, se sumó a las capacitaciones que han recibido los uniformados estatales de agencias de seguridad de Estados Unidos, Francia y Colombia de cara a la justa mundialista que se celebrará en Guadalajara.

SV