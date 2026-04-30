Rescatan en Chapala a seis caballos con huellas de maltrato animal

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que tras una denuncia ciudadana, autoridades desplegaron un operativo en Ajijic, municipio de Chapala, que permitió rescatar a seis caballos en condiciones evidentes de abandono y maltrato.

A través de un comunicado la Fiscalía del Estado detalló que la intervención se realizó en la calle Camino Real, dentro de la zona conocida como “Paseo de los Caballos”, en la colonia La Floresta.

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En el lugar, agentes investigadores, en coordinación con el Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional con sede en Chapala, y con apoyo de personal municipal de Ecología y Seguridad Pública, llevaron a cabo la inspección de los animales.

Caballos presentaban desnutrición y parasitosis

Durante la revisión, médicos veterinarios zootecnistas detectaron que seis equinos presentaban cuadros de anemia, desnutrición y parasitosis. Además, encontraron lesiones en las extremidades derivadas de herrajes inadecuados, fracturas sin atención médica y heridas en el lomo causadas por el uso incorrecto de equipo y monturas mal colocadas.

Debido a que el sitio no ofrecía las condiciones mínimas para su cuidado, las autoridades procedieron a su aseguramiento, quedando bajo resguardo para recibir atención y rehabilitación.

La investigación continuará para determinar responsabilidades, mientras que la Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de actuar contra el maltrato animal y garantizar que este tipo de conductas no queden sin consecuencias.

CORTESÍA/ Fiscalía del Estado de Jalisco

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El maltrato animal es un delito en Jalisco

En el Estado de Jalisco, el Código Penal tipifica la crueldad contra los animales en los artículos 305 al 308, donde se establecen diversas sanciones según la gravedad del daño causado. Para quienes provoquen lesiones que no pongan en peligro la vida del animal ni afecten de forma significativa su funcionamiento, pero sí impliquen un deterioro en su salud, se contemplan penas de seis a ocho meses de prisión.

Cuando las agresiones representan un riesgo para la vida del animal, las sanciones se incrementan, especialmente si se comprueba que existieron actos de crueldad, con castigos que van de seis meses a un año de cárcel. En casos de reincidencia o abandono, las penas pueden aumentar de seis meses hasta dos años de prisión.

Por otro lado, si el maltrato deriva en la muerte del animal, la legislación prevé sanciones más severas, que van de dos a tres años de prisión.

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