Martes, 30 de Junio 2026

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Fut Fest en el CCU: Horarios, partidos, actividades y cómo llegar para vivir el Mundial 2026

El recinto ofrece transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios para toda la familia

Por: Elsy Angélica Elizondo

Al finalizar el encuentro de México, los asistentes podrán permanecer en el recinto para disfrutar de los tiempos extra de la jornada. EL INFORMADOR / CANVA / UDEG

Al finalizar el encuentro de México, los asistentes podrán permanecer en el recinto para disfrutar de los tiempos extra de la jornada. EL INFORMADOR / CANVA / UDEG

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se ha convertido en uno de los principales puntos para disfrutar del Mundial 2026 en Jalisco. 

Con la pantalla Bicentenario, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, el recinto ofrece transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios para toda la familia. 

LEE: México vs Ecuador EN VIVO | 16avos de Final | Mundial 2026

Además, los organizadores informaron que hoy el Fut Fest ya registra el 100% de su capacidad máxima, por lo que invitaron a los asistentes a llegar con anticipación los siguientes días para asegurar su lugar. 

 

Vive los partidos del Mundial en la pantalla más grande de Latinoamérica

El Fut Fest transmitirá en vivo los encuentros de las fases de eliminación directa, semifinales y la gran final del Mundial.

Martes 30 de junio 

Ingreso al CCU: 08:00 horas

  • 19:00 horas | México vs. Ecuador (Partido imperdible)
UDEG 
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Miércoles 1 de julio

Ingreso al CCU: 08:00 horas

  • 10:00 horas | Inglaterra vs. RD Congo 
  • 14:00 horas | Bélgica vs. Senegal 
  • 18:00 horas | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 
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Al finalizar el encuentro de México, los asistentes podrán permanecer en el recinto para disfrutar de los tiempos extra de la jornada.

Jueves 2 de julio

Ingreso al CCU: 11:00 horas

  • 13:00 horas | España vs. Austria 
  • 17:00 horas | Portugal vs. Croacia (Imperdible) 
  • 21:00 horas | Suiza vs. Argelia 
UDEG
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Viernes 3 de julio

Ingreso al CCU: 10:00 horas

  • 12:00 horas | Australia vs. Egipto 
  • 16:00 horas | Argentina vs. Cabo Verde 
  • 19:30 horas | Colombia vs. Ghana 
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Más que futbol: estas son las actividades del Fut Fest

Además de las transmisiones deportivas, el CCU preparó una agenda cultural y recreativa para complementar la experiencia mundialista.

Entre las actividades destacan: 

Biblioteca Pública Juan José Arreola 

  • Tarjeta especial de préstamo con temática futbolera. 
  • Intercambio de estampas Panini. 
  • Convocatoria para crear una memoria colectiva de los Mundiales de 1970 y 1986. 

Pabellón Cultural Universitario

Del 10 de junio al 10 de agosto se presenta la exposición inmersiva:

"Juego de Pelota: México, el origen del fútbol"

La muestra ofrece un recorrido por la evolución del juego de pelota prehispánico y su relación con el fútbol moderno mediante recursos tecnológicos e interactivos.

¿Qué puedes llevar al Fut Fest?

Para disfrutar cómodamente del evento, los organizadores permiten ingresar con:

  • Gorra o sombrero. 
  • Lentes de sol. 
  • Botella reutilizable vacía. 
  • Comida. 
  • Bebidas sin alcohol. 
  • Silla plegable. 

Objetos prohibidos

Por motivos de seguridad no está permitido ingresar con:

  • Carriolas. 
  • Objetos punzocortantes o voluminosos. 
  • Hieleras. 
  • Envases de vidrio. 
  • Latas.

El aforo máximo del recinto es de siete mil personas, por lo que se recomienda llegar temprano.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Universitario?

El CCU está ubicado en:

Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial Los Belenes, Zapopan, Jalisco.

Las opciones de transporte son:

  • Mi Tren: Línea 3. 
  • Mi Macro Periférico: Rutas 1 y 2. 
  • Mi Transporte: C81, C82, C43 y C117. 
  • Mi Bici: Cinco estaciones cercanas al recinto.
 

Quienes lleguen en automóvil podrán utilizar el estacionamiento del complejo con un costo de 50 pesos.

¿Qué puedes visitar dentro del CCU?

Además del Fut Fest, el complejo universitario alberga diversos espacios culturales:

  • Biblioteca Pública Juan José Arreola. 
  • Librería Carlos Fuentes. 
  • Pabellón Cultural Universitario. 
  • Ágora Jenkins (sede del Fut Fest). 
  • Conjunto Santander de Artes Escénicas. 
  • Cineteca FICG. 
  • Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios (ITRANS). 
  • Museo de Ciencias Ambientales. 
  • Auditorio Telmex.

Con transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios recreativos, el Fut Fest del Centro Cultural Universitario se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar la emoción del Mundial 2026 en Guadalajara. 

Quienes planeen asistir deberán anticipar su llegada, ya que el evento continúa registrando una alta afluencia de aficionados. 

EE

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