El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se ha convertido en uno de los principales puntos para disfrutar del Mundial 2026 en Jalisco. Con la pantalla Bicentenario, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, el recinto ofrece transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios para toda la familia. Además, los organizadores informaron que hoy el Fut Fest ya registra el 100% de su capacidad máxima, por lo que invitaron a los asistentes a llegar con anticipación los siguientes días para asegurar su lugar. El Fut Fest transmitirá en vivo los encuentros de las fases de eliminación directa, semifinales y la gran final del Mundial.Ingreso al CCU: 08:00 horasIngreso al CCU: 08:00 horasAl finalizar el encuentro de México, los asistentes podrán permanecer en el recinto para disfrutar de los tiempos extra de la jornada.Ingreso al CCU: 11:00 horasIngreso al CCU: 10:00 horasAdemás de las transmisiones deportivas, el CCU preparó una agenda cultural y recreativa para complementar la experiencia mundialista.Entre las actividades destacan: Del 10 de junio al 10 de agosto se presenta la exposición inmersiva:"Juego de Pelota: México, el origen del fútbol"La muestra ofrece un recorrido por la evolución del juego de pelota prehispánico y su relación con el fútbol moderno mediante recursos tecnológicos e interactivos.Para disfrutar cómodamente del evento, los organizadores permiten ingresar con:Por motivos de seguridad no está permitido ingresar con:El aforo máximo del recinto es de siete mil personas, por lo que se recomienda llegar temprano.El CCU está ubicado en:Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial Los Belenes, Zapopan, Jalisco.Las opciones de transporte son:Quienes lleguen en automóvil podrán utilizar el estacionamiento del complejo con un costo de 50 pesos.Además del Fut Fest, el complejo universitario alberga diversos espacios culturales:Con transmisiones en vivo, actividades culturales, gastronomía y espacios recreativos, el Fut Fest del Centro Cultural Universitario se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar la emoción del Mundial 2026 en Guadalajara. Quienes planeen asistir deberán anticipar su llegada, ya que el evento continúa registrando una alta afluencia de aficionados. EE