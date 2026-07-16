Resaltan colaboración con distintas autoridades del país para dar con el paradero de Alejandro de Anda

Luego de que se diera a conocer la desaparición de Alejandro de Anda, de 36 años de edad, reportado como desaparecido el 7 de julio tras salir de su domicilio en la colonia Santa Rita, de Zapopan, las autoridades de Jalisco lograron ubicarlo en Tamaulipas tras la colaboración emprendida con distintas autoridades del país.

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Así lo afirmó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien descartó que se hubiera tratado de algún ilícito, convirtiéndose en un tema de ausencia voluntaria.

Aseguró que, desde el momento en que se recibió la denuncia por parte de sus familiares, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con el Escudo Urbano C5, desplegó un operativo que incluyó más de 60 registros como mapeos de geolocalización, la inspección de diez sitios diferentes, entre ellos el lugar de la desaparición, la Nueva Central Camionera y la Central Camionera de la Ciudad de México.

Operativo de búsqueda permitió ubicarlo en Tamaulipas

La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas destacó la coordinación lograda con autoridades de la Ciudad de México, del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fueron clave para el cruce de información y localización de Alejandro.

Durante las actividades de búsqueda, resaltaron las autoridades de Jalisco, se logró el aseguramiento y análisis forense de 15 dispositivos electrónicos, entre teléfonos celulares, videos y tabletas, además del rastreo de redes sociales de la víctima.

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También realizaron seguimientos a través de cámaras de vigilancia del C5 y particulares, se entrevistó a testigos y se solicitó información a dependencias de la Ciudad de México y del Estado de Tamaulipas, donde finalmente fue localizado el hombre.

Según explicó Salvador González de los Santos, derivado de dicho despliegue, Alejandro se comunicó con sus familiares para manifestar que se enteró de las intensas labores que la Fiscalía del Estado hacía para encontrarlo , reportando que se encontraba a salvo en el Estado de Tamaulipas.

Fue uno de sus familiares quien se movilizó de inmediato para hacerle llegar un boleto mediante el cual pudiera regresar de aquella entidad, logrando reunirse con él la noche del 12 de julio en la Ciudad de México, dijo el fiscal.

Así, bajo los lineamientos que marcan los protocolos de búsqueda, personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas recabó la prueba de vida para constatar que Alejandro se encontraba en buen estado físico y que ya se hallaba con su familia.

Caso fue considerado como una ausencia voluntaria

"Cuando una persona regresa con su familia es porque las y los investigadores agotan todos los recursos y encuentran a las víctimas, pero también porque las investigaciones presionan al entorno alrededor de los ofendidos, motivando la reincorporación a su seno familiar", reiteró el Fiscal Estatal.

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Salvador González de los Santos resaltó que Alejandro no se ausentó en relación con algún posible ilícito o por cuestiones de reclutamiento, sino que se trató de un tema meramente personal.

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