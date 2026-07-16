Van a audiencia presuntos feminicidas de Karen Miranda y Flor Leticia

Este jueves en rueda de prensa, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, destacó la detención lograda esta semana en contra del presunto feminicida de Karen Miranda, la joven de 20 años que se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado 6 de julio y que fue localizada sin vida el pasado 10 de julio.

Se trata de Iván "N", de 20 años, quien es señalado como presunto responsable del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Karen, y cuya detención fue dada a conocer el pasado 13 de julio por la Fiscalía de Jalisco.

El fiscal señaló que el sujeto ya fue llevado a audiencia inicial de imputación; sin embargo, su defensa se acogió al término constitucional de las 144 horas, a fin de ampliar el tiempo para recabar información sobre el caso. El mismo se vence este 17 de julio, por lo que será mañana viernes cuando se le vuelva a llevar ante el juez.

El cuerpo de Karen Miranda fue localizado el pasado 10 de julio en la Barranca de Huentitán, a la altura de la colonia Prados de los Tulipanes, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con la información disponible, Karen Miranda e Iván se encontraban conviviendo en un balneario que se ubica en las inmediaciones de la Barranca, en Tonalá, donde protagonizaron una discusión, en la cual Iván agredió a Karen Miranda. Al creer que había perdido la vida, arrojó su cuerpo al barranco.

Iván "N", presunto responsable del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Karen Miranda. ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

Llevan a cabo audiencia de imputación contra presunto feminicida de Flor Leticia Aceves

También esta misma semana se llevó a cabo la audiencia de imputación de Ernesto “N”, quien fue detenido en la colonia San Rafael, en Guadalajara, el pasado 10 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez tras ser señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de Flor Leticia Aceves Cuevas, agente ministerial que atentó contra su vida el pasado 30 de junio.

A Ernesto "N" se le señala por presuntamente cometer suicidio asistido en perjuicio de Flor Leticia, con quien mantenía una relación sentimental, y quien presuntamente ejerció amenazas y violencia psicológica durante el tiempo que convivieron.

Y de acuerdo con el fiscal de Jalisco, tras ampliar el término constitucional, este miércoles se llevó a cabo la continuación de su audiencia de vinculación, la cual fue concedida por el juez, llevándolo a prisión preventiva por lo que dure el proceso de las investigaciones.

Ernesto “N”, presunto responsable en la muerte de Flor Leticia Aceves. ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

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